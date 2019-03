Emma Marrone, svolta indie?/ Foto con Calcutta in bagno: “Insieme dopo il concerto”

Lo aveva già fatto Arisa, tempo fa: un bel selfie seduta sul gabinetto di casa sua, intenta in non specificate attività fisiche peraltro facilmente immaginabili. Voleva essere un gesto trasgressivo ma chi lo sa veramente, certo fu che le piovvero addosso più critiche che like. E’ la frontiera del cattivo gusto, del trash a ogni costo, del guardatemi anche al cesso. Adesso il nuovo scatto che fa parlare i social vede protagonista Emma Marrone, peraltro nel bagno degli uomini, dopo un suo concerto di qualche girono fa. La foto è a dire il vero inquietante: c’è un losco figuro dietro di lei che la stringe forte sulla pancia con la faccia nei capelli della cantante e l’espressione alquanto pervertita. Cosa si sta consumando in quel bagno?

TACHIPIRINA 500

La Emma nazionale appare smarrita, quasi chiede aiuto, o scusa. Per chi avesse problemi a identificare il figuro ansimante dietro di lei ci viene in soccorso la stessa Emma Marrone, pseudonimo su twitter real_brown con un commento chiarificatore: “Lo sai che la Tachipirina 500 se ne prendi due diventa mille”, versi immortali di un “capolavoro” del cantautore Calcutta. Aggiunge: “Infatti so guarita”. Poi il luogo de misfatto: “Bologna 23/02/2019, io e Calcutta dopo il mio concerto”. Mmmm adesso tutto è chiaro: la Emma Marrone nazional popolare di Amici ha compiuto una svolta inaspettata, è caduta nelle grinfie dell’indie di cui Calcutta è uno dei massimi rappresentanti e si appresta anche lei a dedicarsi a quel genere musicale. Son cose che capitano nel mondo della musica, anche farsi trascinare nel bagno degli uomini dal cantautore di turno. Contenti loro…





