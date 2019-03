Gionny Scandal-Dove sei/ Il nuovo singolo con Giulia Jean del 27enne lucano

Il noto cantante emo-trap, Gionny Scandal, è pronto a lanciare il suo nuovo singolo. Per i fan l’attesa è finita visto che venerdì (tipico giorno di uscita delle nuove canzoni) di questa settimana, 15 marzo, sarà disponibile negli store fisici e digitali “Dove sei”. Si tratta appunto dell’ultima canzone prodotta dal 27enne originario di Pisticci (provincia di Matera, Basilicata), in collaborazione con Giulia Jean. Quest’ultima non è di certo nuova ai sodalizi con Gionny Scandal visto che i due hanno già cantato assieme nei due pezzi “Solo te e me”, e “Per sempre”, entrambi molto amati fra i fan del giovane cantante e non solo. Il brano, prodotto da Virgin Record, Universal Music Italy, sarà disponibile fra meno di una settimana, e riproporrà le ultime sonorità che hanno reso celebre lo stesso Gionny Scandal con hit come “Ti amo Ti odio”, “Per sempre”, “Solo te e me”, queste due tra l’altro certificate disco d’oro.

GIONNY SCANDAL-DOVE SEI: IL NUOVO SINGOLO CON GIULIA JEAN

Il brano rappresenta come al solito un mix di generi, a cominciare da quello del momento, la trap, con l’aggiunta di parti rap, emo, pop e chitarre elettriche. La canzone racconta la fine di una storia d’amore che però non sembra voler terminare definitivamente, visti i molti ricordi lasciati, impressi indelebili nella mente di chi l’ha vissuta in prima persona. «”Dove Sei” – ha dichiarato lo stesso artista lucano – è uno dei pezzi che ho sempre desiderato scrivere, una delle canzoni a mio parere più belle che io abbia mai composto. Come in “Ti amo Ti odio” le chitarre sono suonate direttamente da me. In questo pezzo si sente molto di più la sonorità Emo-core che ho deciso di mantenere da qui in avanti dato il mio passato in una band. Come in ogni trilogia che si rispetti, ho deciso per adesso di chiudere in bellezza il ciclo di collaborazioni con Giulia Jean, un’amica speciale con cui abbiamo condiviso grandi soddisfazioni». Il videoclip del brano sarà disponibile dal prossimo 18 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA