BRIGA/ Domani esce il nuovo singolo “Sesso”, ma non è come sembra..

Lo ricordiamo all’ultimo festival di Sanremo in coppia con Patty Pravo. Adesso Briga pubblica il suo nuovo disco intitolato Il rumore dei sogni, una raccolta speciale die suoi brani (“Il rumore dei sogni è una raccolta; ma non una raccolta qualsiasi come se ne vendono tante per riempire gli scaffali dei negozi di dischi. Questo album è come se fosse la chiusura di un cerchio e l’avvio di un nuovo inizio, dice, presenti ospiti Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Emma, Gianluca Grignani e Patty Pravo). primo singolo estratto già disponibile si intitola Sesso. Niente paura, non è un brano dai contenuti pronografici come piace tanto ai rapper e ai trapper di ultima generazione, che infarciscono le loro canzoni di frasi esplicite e soprattutto trattano le donne come oggetti usa e getta. Briga ha una marcia in più, è autore sofisticato e dai contenuti profondi.

SESSO COSMICO

Spiega lui stesso il contenuto del brano (che comunque otterrà visibilità per la scelta furbetta del titolo): «La chiave di lettura del brano è fornita dal video diretto da Lorenzo Ambrogio e girato a Siviglia, che offre degli spunti iconografici di grande impatto come l’immagine delle meduse che si avvinghiano con i tentacoli e l’impalcatura spoglia della Feria di Siviglia che si allontana sullo sfondo ad indicare i resti di una relazione consumata e l’idea della costruzione di un amore che si allontana». Spiega ancora che il viaggio è un altro tema cardine del brano, il momento in cui una persona sceglie chi essere fuggendo dalla routine quotidiana. Il brano sarà in radio domani 15 marzo quando uscirà anche il video ufficiale. Nel disco ben 24 pezzi, tra cui alcuni dal vivo e tre inediti. E a proposito di live il 10 maggio Briga sarà al Teatro Principe di Milano e il 17 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Sala Sinopoli nell’ambito del suo Acustico Tour 2019.

