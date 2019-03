Laura Pausini, brano In Questa Nostra Casa Nuova diffuso illegalmente/ “Fuori i nomi”

Venerdì 22 marzo uscirà il nuovo singolo di Laura Pausini e Biagio Antonacci dal titolo “In questa nostra casa nuova”. Ad annunciarlo è stata proprio la cantante: “In questa nostra casa nuova” con Biagio Antonacci esce venerdì.

Vi piace la cover? Nel frattempo cliccate sul link per preordinare il singolo su iTunes o presalvare la canzone su Spotify”. Qualcuno, però, ha già diffuso illegalmente il brano al punto che, in tanti, starebbero ricevendo il file audio su whatsapp. I fans, infatti, hanno avvisato la Pausini su Twitter che, dopo aver preso tutte le informazioni del caso, ha perso letteramente la pazienza chiedendo a chi la segue da anni di fare nomi e cognomi di chi si diverte a diffondere illegalmente la sua musica. “Com’è possibie che la canzone sia già fuori?“, chiede una fan. La cantante, dopo aver chiesto spiegazione, ha twittato: “Ecco come rovinare la storia delle canzoni pop … in classifica non andranno mai se continuano tutti a passarsele… a me sta storia succede sempre… sta per uscire un singolo e ce l’hanno già tutti prima che esca.. sta storia deve finire”.

LAURA PAUSINI, APPELLO AI FAN: “MANDATEMI NOME E COGNOME E VERRETE GRATIS AI CONCERTI”

A quanto pare, non sarebbe la prima volta che una nuova canzone di Laura Pausini sia diffusa illegalmente. Su Twitter, come spiega il portale Bitchyf, infatti, molti fans svelano come anche in altre occasioni sia accaduta la stessa cosa. “Beh Laura non per dire ma… la canzone è arrivata anche a me, e non è la prima volta, la stessa cosa è successa con l’intero cd di fatti sentire e anche con l’annuncio del tour negli stadi.. qualcuno che ti sta attorno che non ti vuole molto bene forse c’è!“, sottolinea un fan. Una scoperta che ha lasciato l’amaro in bocca alla Pausini, decisa a scoprire la verità. “Nessuno sapeva della canzone.. oggi l’abbiamo consegnata (come si deve fare in italia) alle radio perché la trasmettano venerdì. Ma le radio hanno un’etica. Non credo sia uscita da lì.. o avete il nome di chi sto cercando?”, chiede ancora l’arista che poi rivolge un appello ai fans facendo loro una promessa – “Mandatemi nome e cognome e sarete in prima fila ad uno dei nostri concerti. Gratis. Vediamo chi parla”.

Mandatemi nome e cognome e sarete in prima fila ad uno dei nostri concerti. Gratis. Vediamo chi parla. — Laura Pausini (@LauraPausini) 19 marzo 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA