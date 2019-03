Briga, “Sesso” è il nuovo singolo/ Video: “tante proposte osè, sia da donne e uomini”

S’intitola “Sesso” il nuovo singolo di Mattia Briga, estratto dall’album Il Rumore dei Sogni uscito durante il Festival di Sanremo 2019 a cui ha partecipato in coppia con Patty Pravo con la canzone “Un po’ come la vita”. Un titolo, quello scelto da Briga per il nuovo singolo, che rappresenta anche una provocazione per quanto accade nella società moderna. “E’ un brano dal titolo provocatorio che propone una visione del sesso cosmico naturale, non comune” – spiega il rapper diventato famoso grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Un brano accompagnato da un videoclip di grande impatto girato a Siviglia da Lorenzo Ambrogio e in cui il sesso viene rappresentato da immagini di grande impatto e iconografiche. La “lei” del brano di Briga, però, non è la sua ex fidanzata anche se, nel nuovo singolo di Briga, si possono trovare dei richiami a ciò che gli è accaduto nel corso degli anni. L’artista, infatti, in un’intervista rilasciata a Leggo ha svelato di ricevere tante proposte osè e di avere l’imbarazzo della scelta.

BRIGA: “RICEVO TANTE PROPOSTE INDECENTI”

“Il sesso non manca. Ma nemmeno basta” – confessa Briga a Leggo – “Quando sei popolare hai una fila di ragazze. Il risultato è un appagamento momentaneo”, aggiunge ancora il rapper svelando di avere tante opportunità di avere incontri sessuali, ma di non esserne totalmente appagato rispetto a quando t’innamori davvero di una ragazza – “Quando ne hai tante, ti viene il dubbio di trattarle come “autonoleggio”: fai il pieno di niente, nonostante abbia un’altissima considerazione delle donne. Oggi non è trasgressivo vedere qualcosa di pornografico. È più interessante incontrare una ragazza per strada”. Corteggiato sia da donne che da uomini, Briga svela anche di ricevere abituamente proposte indecenti anche da personaggi del mondo dello spettacolo. “Avoja…anche da personaggi dello spettacolo” – spiega Briga che poi svela di ricevere proposte osè anche da uomini da quando ha fatto il duetto con Patty Pravo – “Uno mi ha scritto che farebbe l’amore con me. Ho risposto: “Anche io, se fossi una bella figa”. Rido di fronte all’intraprendenza. Senza tabù”, conclude l’artista.





