COMA COSE/ Video, dal primo album Hype Aura al tour: “tutto nasce da un fallimento”

I Coma Cose ossia Fausto Lama, 38 anni, e California, 30, ai microfoni di Radio Deejay, raccontano come è nato il loro sodalizio professionale e soprattutto da dove nasce la loro musica. Il primo album dal titolo Hype Aura è stato pubblicato una settimana fa e tra pochi giorni partirà anche il tour. Il progetto dei Coma Cose nasce da un fallimento. Fausto, infatti, ha provato a conquistare il suo posto nel mondo della musica precedentemente sotto i nome di Edipo non riuscendo, però, a fare ciò che avrebbe voluto. Nonostante tutto, non si è mai arresto riuscendo a ricominciare con un progetto tutto nuovo. “I fallimenti, a volte, possono o buttarti giù o darti la spinta per ricominciare e ho voluto crederci ostinatamente”, racconta Fausto. Tra le canzoni del nuovo album che il pubblico sta particolarmente apprezzando c’è Mancarsi: “È destinata a farsi sentire parecchio”, commenta Linus.

COMA COSE: UNA COPPIA ANCHE NELLA VITA

Francesca, detta California e Fausto Lama, insieme formano i Coma Cose, una coppia non solo nella vita professionale, ma anche nel privato. “Dopo tanto tempo insieme, ci assomigliamo anche nel look”, racconta California commentando l’outfit scelto per l’intervista a Radio Deejay. I due si sono conosciuti in un negozio di borse dove entrambi lavoravano. “All’inizio del progetto abbiamo lavorato. Poi ci siamo tuffati in questo nuovo progetto e abbiamo deciso di fare una sola cosa alla volta”, confessa California. “Tutto è nato per scherzo. All’inizio Francesca non doveva essere neanche la parte femminile del gruppo” – commenta Fausto – “io gli proponevo delle mie amiche perchè non avrei mai pensato di poter fare questo”, ha aggiunto Francesca. Ad un certo punto, però, mentre Francesca faceva i provini alle amiche, Fausto ha l’intuizione: “le ho detto che la voce non era niente male e le ho proposto di buttarci e da lì è partito tutto“, spiega il cantante. Una coppia unita e affiatata nella vita, ma anche nella musica anche se a scrivere i testi è soprattutto Fausto. Cliccate qui per vedere l’intervista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA