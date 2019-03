Anastasio/ Tour e date: “Basta X Factor. Ora mostrerò che ho una mia identità”

Il primo tour di Anastasio è partito ieri da Milano, presentandosi con una scaletta di diciannove canzoni. Il rapper, originario di Meta di Sorrento, ha fatto una dichiarazione importante riguardo il programma che lo ha lanciato X Factor. Queste le dichiarazioni riportate dal portale Ansa.it: “Quando penso a una canzone non penso a farla rap, ma solo a fare un bel pezzo. Quello che farò da ora in avanti non avrà niente a che vedere con X Factor e mostrerò che ho una mia identità musicale”. Tornando invece al primo vero live di Marco Anastasio, il rapper, attraverso un post su Instagram, ha racchiuso tutte le emozioni vissute in poche parole: “Ieri non era un giorno a caso, ieri c’era il primo concerto della mia carriera, sotto gli occhi di un club pieno. Ieri sono tornato ad esistere per davvero, vi ho visti in faccia ed eravate belli. Mi sono detto che ne vale davvero la pena, grazie. Ad Maiora”.

ANASTASIO, LE DATE DEL TOUR E NON SOLO

Inoltre, il portale vanityfair, ha raccolto alcune impressioni del cantante prima di iniziare il concerto. Anastasio si è soffermato sui alcuni brani, come Rosso Malpelo e Iso, non scritti di recente ma ancora attuali: “Non sono brani che mi suonino vecchi, però, li trovo sempre attuali. Forse, perché li ho scritti io con l’intenzione di sempre: quella di fare qualcosa che rimanga”. Ricordiamo, infine, le altre date del suo tour: 24 marzo – Bologna – Estragon, 28 marzo – Firenze – Viper Theatre, 29 marzo -Torino – Hiroshima Mon Amour, 3 aprile – Roma – Largo Venue, 5 aprile – Brescia – Latteria Molloy, 11 aprile – Parma – Campus, 12 aprile – Modena – Vox di Nonantola, 13 aprile – Livorno – The Cage, 17 aprile – Napoli – Duel di Pozzuoli, 19 aprile – Bari – Demode’ di Modugno, 24 aprile – Ancona – Mamamia di Senigallia, 26 aprile – Perugia – Afterlife, 27 aprile – Padova – Hall.

