Alanis Morissette è incinta del terzo figlio, a comunicarlo è stata la stessa cantante tramite il suo profilo di Instagram. La donna è sposata con il rapper Mario “Souleye” Treadway con il quale aveva avuto già due figli. Il primogenito si chiama Ever Imre e ha 8 anni, invece Onyx Solace ne farà 3 a giugno prossimo. Carino è stato anche il modo di annunciare al pubblico la sua gravidanza. Ha infatti pubblicato una foto mentre canta in studio di registrazione, commentando “Così tante novità”. Dall’immagine si vede bene di profilo l’evidente pancione che dimostra l’ormai imminente maternità. Era riuscito a mantenere per diverso tempo nascosta la notizia, tutelando la privacy della sua famiglia. Ora però è ormai arrivato il tempo per l’annuncio e così Alanis ha deciso di distinguersi ancora una volta con originalità e simpatia, i suoi fan hanno ovviamente gradito moltissimo e sembrano pronti a sostenerla in questo splendido percorso.

Alanis Morissette incinta: terzo figlio per la cantante, annuncio su Instagram

Alanis Morissette è incinta, ma il suo periodo prolifico dal punto di vista professionale non si arresta. L’artista canadese ha dimostrato anche nell’ultimo periodo di avere grande personalità, riscuotendo sempre e comunque successo. Nell’anno terminato tre mesi fa l’abbiamo vista recitare nel ruolo di Sandy Stork nella serie tv Top Wing, in due episodi davvero molto simpatici. È però un po’ di tempo che non esce un album studio dell’artista, l’ultimo nel 2012 dal titolo “Havoc and Bright Lights”. Al cinema invece l’avevamo vista nel 2016 in The price of desire di Marisa Damia. Artista poliedrica e di grande talento è seguita da un numero foltissimo di fan che anche in questo periodo continuerà a seguirla con attenzione.

