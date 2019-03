Justin Bieber, annuncio choc “Sono infelice, lascio la musica”/ Addio o arrivederci?

Annuncio shock del noto cantante canadese Justin Bieber: addio temporaneo alla musica. E’ stato lo stesso 25enne a comunicarlo attraverso il proprio profilo Instagram: «La musica è molto importante per me – scrive – ma niente viene prima della famiglia e della mia salute». I 106 milioni di follower che seguono con costanza il noto cantante in attività dal 2009, da esattamente dieci anni, ha aggiunto: «Ho letto molti messaggi che mi chiedevano di un nuovo album… ho passato tutta la mia adolescenza in tour, così come nei primi miei vent’anni, ed ho capito, come probabilmente voi ragazzi avevate già intravisto, che ero infelice all’ultimo tour: non me lo merito e non ve lo meritate nemmeno voi». L’artista canadese, autore di quattro dischi, cinque compilation, 29 singoli, un EP, e vincitore di numerosi presi, ha capito di essere infelice: «pagate per venire a vedere un concerto di musica e luci pieno di vita e di gioia – ha proseguito nel suo sfogo social – e non sono in grado di darvelo».

JUSTIN BIEBER, ANNUNCIO CHOC “SONO INFELICE, LASCIO LA MUSICA”

Bieber ha aggiunto di voler concentrarsi su alcuni problemi che sta affrontando, problemi comuni come quelli delle persone normali, «Di modo da non cadere a pezzi, sostenendo il mio matrimonio e per essere il padre che io voglio essere». La musica è molto importante, ha aggiunto l’artista canadese, «ma viene prima la famiglia e la mia salute». Bieber era stato scoperto quasi per caso dal talent manager Scooter Braun dopo aver visto un suo video su Youtube: l’ex dirigente della So So Def Recordings vi aveva cliccato per sbaglio e a 13 anni Bieber si trasferì così dall’Ontario ad Atlanta, dove registrò le prime demo. Nel 2008 ottenne il suo primo contratto discografico grazie alla conoscenza del noto cantante Usher, poi nel 2009 il debutto nel mondo della musica con l’Ep My World, dove il singolo “One Time”, entrò nella top 20 in diverse classifiche worldwide. Risale invece al 2010 la nascita dei Beliebers, i fan più accaniti. «Tornerò», ha concluso Bieber nel suo post, quindi non si tratta di un addio ma solo di un arrivederci.

