Mick Jagger sta male: tour Rolling Stones rinviato/ “Cure mediche” per il frontman

Mick Jagger sta male e così slitta il tour in Nord America dei Rolling Stones. La band ha annunciato che il proprio frontman deve sottoporsi a “cure mediche”. I medici hanno spiegato a Mick Jagger, 75 anni, «che il recupero sarà completo, così da poter tornare il più presto possibile sul palco». Lo stesso cantante ha rassicurato i suoi fan sui social riguardo le sue condizioni fisiche. «Sono dispiaciuto per tutti i nostri fan in Usa e in Canada che hanno acquistato i biglietti – ha scritto su Twitter – Odio davvero lasciarli in questo modo. Sono devastato per aver dovuto posticipare il tour ma lavorerò molto duramente per tornare sul palco il più presto possibile. Ancora una volta, scuse enormi a tutti». Non ci sono al momento informazioni precise sui problemi di salute che hanno colpito Mick Jagger. Il tour dei Rolling Stones in Nord America si sarebbe dovuto tenere tra il 20 aprile e il 29 giugno.

MICK JAGGER STA MALE: TOUR ROLLING STONES RINVIATO

Una “malattia misteriosa” ha colpito Mick Jagger costringendo i Rolling Stones a rinviare le prossime date del tour negli Stati Uniti e in Canada. Lo staff della band in un post ha fornito altri dettagli per quanti hanno già comprato i biglietti per i concerti. «Ci scusiamo per tutti gli inconvenienti causati a chi possiede un biglietto per le date annullate ma vogliamo rassicurare i fan: tenete i biglietti perché saranno validi per le nuove date, che verranno annunciate presto». Sulle condizioni di salute del frontman invece c’è massimo riserbo per ora. Il figlio Lucas, 19 anni, ha però incoraggiato il padre con un post su Instagram. Tra i commenti all’annuncio del padre c’è proprio quello di Lucas, che ha voluto incoraggiarlo anche virtualmente: «Ti voglio bene papà, tornerai presto in forma». I Rolling Stones avrebbero dovuto aprire il tour il prossimo 20 aprile a Miami (Florida), invece l’ultima data era prevista il 29 giugno a Oro-Medonte, in Canada.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone. — Mick Jagger (@MickJagger) 30 marzo 2019





