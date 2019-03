FRANCESCO DE GREGORI/ “Off the Record”: ospite a sorpresa Elisa

Continua con immutabile successo la serie di 20 concerti consecutivi di Francesco De Gregori nell’intimità del piccolo Teatro Garbatella di Roma, una capienza di soli 240 posti (tutti esauriti fino all’ultima data) che dà la possibilità di una atmosfera intima e calda come raramente è possibile creare dal vivo. E continua la sfilata degli ospiti a sorpresa che ogni tanto fanno capolino sul palco. Dopo il fratello Luigi lo scorso 1 marzo, ieri sera è stata la volta di Elisa, con cui il cantautore romano ha recentemente inciso un duetto, ovviamente eseguito ieri sera, Quelli che restano. La stessa Elisa, ancora entusiasta, ha raccontato l’emozione della serata (hanno eseguito anche la cover del classico di Elvis Presley Can’t help falling in love with you) sulla sua pagina Facebook.

I PROSSIMI OSPITI

“Nell’intimità del teatro Garbatella,che tiene solo poco più di 200 posti,che però è bellissimo e ha un’acustica fantastica e me ne sono innamorata,e anche di tutto il quartiere che non conoscevo. Lì lui compirà altri miracoli e magie,lui ma mi sa anche il suo pubblico,la sua band,e le sue coriste incredibili. Ci saranno altri giri di waltzer cosmici,tutti rigorosamente disordinati e spontanei, e che ve lo dico a fare? Tutti off the records. Grazie Francesco,alla prossima”. Altri ospiti annunciati, ma non si sa in che serata si esibiranno perché questo è il fascino di questa serie di concerti, l’improvvisazione e la spontaneità, saranno Ligabue, Zucchero e il vecchio amico Antonello Venditti.

