Mick Jagger operato al cuore/ Ecco perché è stato rinviato il tour dei Rolling Stones

Il Daily Mail in esclusiva mondiale rivela i motivi dei problemi fisici di Mick Jagger che hanno costretto i Rolling Stones ad annullare il tour americano mentre si trovavano già a Miami in preparazione della prima data prevista il 20 aprile. Lo storico cantante ha comunicato lui stesso su Twitter la notizia con toni rassicuranti, dicendo che il tour sarebbe ripreso molto presto. Si viene adesso a sapere che invece i problemi sono più gravi del previsto: Jagger sarà infatti operato al cuore nei prossimi giorni. Si tratta di una valvola danneggiata che verrà sostituita in un ospedale di New York. Jagger, 75 anni portati benissimo, ancora in grado, almeno fino ad adesso, di esibirsi senza fermarsi un minuto per oltre due ore, evidentemente comincia ad accusare l’età. Non dovrebbe comunque essere un problema particolarmente grave, il cantante negli scorsi giorni era stato fotografato in spiaggia a Miami a giocare con i nipotini senza dare alcun segno di problemi.

IN ESTATE DI NUOVO ON THE ROAD

La sostituzione di una valvola del cuore ha il 95% di probabilità di avvenire con successo. Si è scoperta la cosa grazie alla visita medica che gli Stones, proprio come degli sportivi, sono obbligati a fare prima di cominciare un tour. Il loro valore economico è infatti enorme, e un problema del genere se non diagnosticato (oltre a essere rischioso per lui) comporterebbe somme gigantesche da ripagare se il tour venisse cancellato una volta cominciato. Il tour infatti, composto di 17 concerti, ha fruttato duecento milioni di dollari di incasso. Secondo i medici, Jagger dovrebbe essere in grado di riprendere la serie di concerti già in estate. Come si sa, l’artista segue una vita estremamente disciplinata: ginnastica, footing e dieta rigorosa senza alcolici e fumo ormai da molti anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA