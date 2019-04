CHRIS STILLS/ Il concerto di Cantù: quel giorno a Wembley nel 1974…

E’ il 14 settembre 1974, allo stadio londinese di Wembley si è appena concluso quello che probabilmente resterà negli annali come il più grande evento rock degli anni 70 in Europa. Cominciando a mezzogiorno, sul palco si sono esibiti i più grandi interpreti americani, mai visti in Europa prima, dell’epoca: Jesse Coling Young, Joni Mitchell, The Band e loro, Crosby Stills Nash & Young, per la prima e unica volta nel nostro continente. Sono tutti al picco della loro forma, è stata una sorta di Woodstock europea. Sul palco sale per un ultimo saluto Stephen Stills, entusiasta e consapevole del momento storico appena vissuto. In braccio ha un neonato in fasce, lo alza verso la folla e il cielo e grida “Questo è il futuro, questa è la nuova generazione”. E’ suo figlio Chris, avuto dalla cantante francese Veronique Sanson, allora sua moglie.

Quel bambino, che ovviamente non ricorda nulla di quel momento, è oggi un 45enne autore di quattro ottimi dischi nel corso degli ultimi vent’anni, l’ultimo appena pubblicato, “Don’t Be Afraid”,, anche attore di cinema e teatro. Assomiglia molto al padre fisicamente, ma soprattutto per il modo fantastico con cui suona chitarra acustica ed elettrica. Il suo stile aurorale è vagamente più pop di quello di Stephen Stills, la sua voce più gentile e raffinata (a volte ricorda Jeff Buckley) ma dal vivo è una potenza della natura, capace di alternare delicate ballate acustiche a debordanti rock blues in cui lancia alti strali di chitarra in un’orgia di feedback e esplosioni lancinanti.

E’ per la prima volta in Italia, grazie all’amico cantautore romano Francesco Lucarelli che si è impegnato in questa operazione e a cui siamo grati per questo. Lucarelli, cantautore romano, amico personale di Crosby e Nash con cui ha anche cantato sul palco, si esibisce in questi concerti in un set di apertura acustico in cui dimostra le sue notevoli doti di autore e chitarrista. Il suo ultimo progetto si chiama Rawstars, un quartetto rock con cui ha appena pubblicato un ottimo live.

Siamo all’1&35, il noto locale di Cantù culla e rifugio del miglior cantautorato e di rock band americane indipendenti, è l’ultimo concerto del tour. E’ pieno di gente, curiosa di assistere all’esibizione dell’ennesimo figlio d’arte, c’è sempre la paura della delusione in casi come questi. Ma nessuno lo sarà stasera.

Chris Stills comincia con un paio di brani da solo all’acustica: si capisce subito che le doti non gli mancano, nello stile fingerpicking di chiara scuola californiana e nella capacità di scrivere brani accattivanti, melodiosi, visionari, tra cui l’iniziale Sweet California e Just like the rain. Quindi chiama gli accompagnatori, bassista e batterista francesi (Chris è nato e vissuto a lungo a Parigi, ma adesso vive a Los Angeles), Olivier Brossard (basso) – Marco Rovinelli (batteria) e imbraccia una Gibson Firebirds, la stessa che il padre stringe tra le mani sulla copertina del suo disco del 1974 “Stephen Stills Live”. Chitarra simbolo degli anni 70, capace di produrre una gamma di suoni di grande varietà e potenza. la suona alla grandissima. Hellfire Baby Jane, Revolution, Blame Game, God won’t make you a man devono musicalmente più a Tom Petty che al padre, ma lui si lancia con voce grintosa e bluesata in cavalcate rock da favola, puro anni 70 sound unito a grinta garage. Non ha niente da dimostrare a nessuno, si capisce he per lui suonare è puro divertimento, scherza e si intrattiene col pubblico ma soprattutto ci stende tutti con degli assolo che inevitabilmente ci portano nel periodo d’oro della musica rock, gli anni 70.

Esegue anche alcune delicate ballate al piano elettrico, con dei crescendo vocali di grande classe, per concludere a sorpresa non con un pezzo non del padre ma dell’amico/nemico Neil Youg, Ohio, in cui chiama sul palco anche Lucarelli. E’ un’altra esplosione sonica di grande effetto. Per poi concludere con dolcezza da solo con l’acustica con Daddy’s Little Girl dedicata alle sue due figlie e con una straordinaria When the pain lies down dove come in un gioco di specchi nel frenetico risplendere di note suonate con perizia altissima spunta appare il riff di accordi di Suite: Judy Blue Eyes, il tributo che tutti aspettavamo, in un lungo intermezzo bruciante di accordi su e giù per il manico della sua Martin.

Niente nostalgia, solo tanta, buona musica per l’anima. In fin dei conti quei quattro hippie ci hanno lasciato una bella eredità. Quando lo vado a salutare, ricordandogli l’intervista che facemmo quando uscì il suo primo disco, gli si illumina il viso e chiede quanti anni siano passati. Venti circa e gli dico che mi sento sempre più vecchio. Balza in piedi con un sorriso a venti carati e mi risponde, citando un suo verso: “We might get old but we’ll never grow up”, possiamo invecchiare ma non cresceremo mai. Proprio così, fino a quando ci sarà in giro buon rock’n’roll come stasera la vecchiaia è solo una ipotesi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA