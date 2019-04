BTS, CHI SONO?/ Video: il gruppo K-pop sudcoreano conquista tutti (anche Ed Sheeran)

Dilaga il fenomeno BTS, ma chi sono i Bangtan Boys? Il gruppo musicale sudcoreano spopola su internet e il loro ultimo album, “Map Of The Soul: Persona” è da record: sconvolta anche la iTunes Chart americana, piazzando tantissimi brani nella classifica dei più scaricati. Numeri uno quasi ovunque, i Bts hanno fatto il loro esordio nel 2013: il gruppo si è formato a Seul sotto la direzione della Big Hit Entertainment ed è composto da RM, Jin, Suga, J-Hope, Park Ji-min, V e Jeon Jung-kook. Non sono tardati ad arrivare i primi grandi riconoscimenti: migliori artisti esordienti ai Melon Music Award del 2013, ai Golden Disc Award del 2013 e ai Seoul Music Award del 2014, nonchè numerosi altri premi a livello internazionale. Il 24 ottobre 2018 il Presidente sudcoreano gli ha conferito al gruppo l’Ordine al Merito Culturale di quinta classe (Hwa-gwan) per aver contribuito a diffondere la cultura coreana nel mondo e i numeri parlano da soli: sin dal loro debutto hanno venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo.

VIDEO: BTS, CHI SONO I BANGTAN BOYS?

Un fenomeno dilagante nel mondo della musica, il nuovo punto di riferimento per la K-pop: i BTS sono pronti a battere qualsivoglia record e il video Boy with Luv insieme ad Halsey può infrangere qualsiasi limite. Su Youtube ha fatto già registrare numeri pazzeschi, come sottolinea rnbjunk, scalzando le colleghe coreane BlackPink e relegando al terzo posto Ariana Grande. E, oltre Halsey, ha collaborato con loro anche Ed Sheeran, che sui social network ha speso importanti parole di elogio per il gruppo asiatico: «Questa è la prima canzone di k-pop che ho avuto l’onore di aiutare a scrivere. Date un’occhiata anche al resto del progetto. Ben fatto BTS». Come riporta Melodicamente, RM (Rap Monster) ha commentato: «Non voglio fare paragoni, ma è dura essere un gruppo asiatico che cerca di scalare le classifiche degli altri paesi. I nostri obiettivi sono entrare nella Hot 100 di Billboard e una nomination ai Grammy Awards, ma sono solo obiettivi, non vogliamo cambiare la nostra identità o la nostra genuinità per arrivare in cima, come se d’improvviso dovessimo cantare solamente in inglese e cambiare la nostra musica, non saremmo più BTS. Faremo di tutto per riuscirsi, ci proveremo, ma se non ci riusciremo andrà bene lo stesso».





