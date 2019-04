Coachella 2019, programma e cantanti/ Video streaming: Ariana Grande headliner

California in fermento per il Coachella 2019: ieri, venerdì 12 aprile 2019, è iniziato il noto festival musicale e ci sono grandi appuntamenti da non perdere. Gli headliner di questa edizione sono Ariana Grande, Team Impala e Childish Gambino, ma sono centinaia le esibizioni di artisti da non perdere assolutamente. Gambino, noto anche come Donald McKinley Glover, si è esibito ieri sera e ha riscosso grande successo il suo hip-hop. Oggi l’appuntamento è con gli alfieri dell’indie-rock dei Tame Impala, un evento vissuto con grande trasporto da tutti i fan sui social network. Non vi è dubbio che, soprattutto tra i più giovani, l’appuntamento più atteso è quello di domani sera con Ariana Grande: la popstar si esibirà alle ore 22.30 al Coachella Stage e si prevede il pienone, come già registrato ieri del resto.

COACHELLA 2019: LA DIRETTA VIDEO STREAMING

Ecco i prossimi appuntamenti in programma, come riportato da Sky Tg 24: Mac DeMarco (sabato 13, ore 17.10, Outdoor Theatre), Four Tet (sabato 13, ore 19.35, Mojave), Weezer (sabato 13, ore 20.35, Coachella Stage), Aphex Twin (sabato 13, ore 21.05, Mojave), Billie Eilish (sabato 13, ore 21.35, Outdoor Theatre), Wiz Khalifa (sabato 13, ore 22.05, Sahara), Tame Impala (sabato 13, ore 22.35, Coachella Stage), Kid Cudi (sabato 13, ore 23.55, Sahara), Pusha T (domenica 14, ore 16.10, Coachella Stage), Sofi Tukker (domenica 14, ore 20.05, Mojave), CHVRCHES (domenica 14, ore 21.30, Mojave), Jon Hopkins (domenica 14, ore 21.35, Gobi) e Ariana Grande (domenica 14, ore 22.30, Coachella Stage). Nato nel 1999, il Coachella è pronto a vivere una full immersion di musica e divertimento in quello che si preannuncia come un weekend da ricordare. Ma attenzione: dal 19 al 21 aprile è in programma un secondo weekend da urlo! Qui di seguito la diretta video streaming del Coachella 2019:





