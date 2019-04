MADONNA DIVENTA MADAME X/ Il nuovo disco, i post su Instagram

Ancora una volta i social network sono usati per anticipare in modo misterioso, con una serie di indizi, il nuovo disco di un artista. L’ultima della serie è Madonna che con alcuni post su Instagram sta invitando “nel mondo di Madame X”. Qualche breve trailer di pochi secondi, pose come sempre sexy e ammiccanti, la descrizione di chi è Madame X: “un’agente segreto, che viaggia per il mondo, continuando a cambiare identità per combattere per la libertà e portando la luce nelle tenebre”. Ecco dunque l’ultima “invenzione” della ex regina del pop, il cui ruolo da tempo è stato scavalcato da Lady Gaga e che con questo nuovo disco, che viene annunciato molto diverso dai precedenti, molto più maturo e ambizioso, cerca di riprendersi il ruolo che è stato suo da decenni.

AGENTE SEGRETO MADONNA

Madame X poi diventerà a seconda della sua missione, una insegnante di ballo, una professoressa, un capo di stato, una governante, una cavallerizza, una prigioniera. L’unica cosa che non si sa è la data di uscita del disco. Però si sa da tempo che la cantante italo-americana si esibirà il prossimo 18 maggio in Israele all’Eurovision Song Contest come ospite speciale: chissà che non si presenti sul palco già come Madame X…

© RIPRODUZIONE RISERVATA