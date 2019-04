KURT COBAIN L’ANNIVERSARIO/ 25 anni fa il suicidio: il “bambino” dentro l’uomo

E’ l’8 aprile del 1994 quando un elettricista si presenta alla porta di una lussuosa abitazione, nel quartiere dei “ricchi” di Seattle, vicino al Lago Washington. Non risponde nessuno, decide di passare dal retro per vedere se i proprietari sono lì, deve installare un impianto di sicurezza. Da dove si trova può vedere la veranda di una stanzetta. Nota un corpo steso per terra, pensa che sia una persona che sta dormendo, poi però nota anche un fucile poco distante dal corpo. Chiama la polizia.

Quello disteso per terra senza vita, con il volto disfatto da un colpo di fucile, è Kurt Cobain, il leader dei Nirvana, il gruppo rock allora più famoso e di successo al mondo. E’ lì da tre giorni. Cobain stesso è l’idolo di milioni di fan, il simbolo della cosiddetta “grunge generation”, un genere musicale che mischia punk e hard rock, nato proprio nelle cantine di Seattle e che meglio di tutti esprime il senso di disillusione, di cinismo, di fastidio di vivere dei figli dei figli dei fiori. I loro genitori hippie avevano creduto di cambiare il mondo, ma il mondo era diventato un posto anche peggiore di prima, senza nulla in cui credere se non il carrierismo sfrenato e i soldi. Quei padri e madri avevano fallito in tutto, anche nel fare famiglia: “Fino al nostro divorzio Kurt era un bambino che si svegliava ogni giorno con il più grande sorriso sul viso” racconta la madre. Dopo la loro separazione, non sarà più così. E’ un trauma, questo, che lo divorerà, devastanti crampi allo stomaco, un male evidentemente psicosomatico, che lo perseguiteranno tutta la vita e per combattere i quali diventa eroinomane.

Le teorie sulla sua morte si sono sprecate e se è vero che rimangono tanti dubbi, c’è la sua lettera d’addio che dice tutto. Poche settimane prima della morte, a Roma, Kurt Cobain fu vittima di una overdose di eroina, Il 18 marzo Courtney Love telefona alla polizia dopo che Cobain, al termine di un litigio nella loro casa , si è chiuso in bagno con una pistola, minacciando di uccidersi. Alla fine di marzo accetta di sottoporsi a un programma di recupero per tossicodipendenti all’Exodus Medical Center di Los Angeles, in California, da cui però scappa dopo solo due giorni per andare a Seattle. Qui riprende a farsi di eroina. Nel suo sangue, durante l’autopsia, viene ritrovata una quantità di droga talmente forte che in molti sostengono che una persona così strafatta difficilmente sarebbe stata in grado di tenere in mano un fucile e spararsi. Anche le dimensioni dell’arma sollevano dubbi: troppa la distanza dal grilletto e la lunghezza del suo braccio per potersi puntare il fucile in faccia e spararsi. Tesi complottiste o no, Cobain, a 27 anni, è morto e tanto basta.

Ci sono foto apparentemente scherzose del cantante che lo riprendono con un fucile giocattolo puntato in bocca o con una pistola sempre in bocca, nel modo in cui si sarebbe ucciso. I riferimenti alle armi nelle sue canzoni sono diversi, come in Come as you are: “Giuro che non ho una pistola”. Col senno di poi, e gli amici e la moglie lo potevano intuire facilmente, Cobain aveva sempre desiderato di morire.

Non era una rock star, era un ragazzo che contro la sua volontà era diventato un simbolo, un punto di riferimento, ma lui non lo sopportava. Anzi, chiede scusa per aver “tradito” gli ideali di chi aveva cominciato a far musica per andare contro il “sistema”. Ma nella sua lettera d’addio, a parte questo aspetto, c’è una parola che ritorna più volte, “bambino”: “Io sono troppo un bambino incostante, lunatico! E non ho più nessuna emozione” scrive. E ancora: “ Io sono troppo sensibile. Ho bisogno di essere un po’ stordito per ritrovare l’entusiasmo che avevo da bambino”. E un bambino cosa cerca disperatamente, dove prende l’entusiasmo per la vita? L’affetto di un padre e di una madre: “Mi è andata bene, molto bene durante questi anni, e ne sono grato, ma è dall’età di sette anni che sono avverso al genere umano. Solo perché a tutti sembra così facile tirare avanti ed essere empatici. Penso sia solo perché io amo troppo e mi rammarico troppo per la gente”. Sette anni è l’età che ha Kurt Cobain aveva quando i genitori si separano. E’ l’età in cui ha smesso di avere emozioni, ha smesso di vivere.

Un bisogno di amore infinito che non si placa fino a diventare come in ogni caso di disturbo mentale provocato da un trauma, senso di colpa: “ C’è del buono in ognuno di noi e penso che io amo troppo la gente, così tanto che mi sento troppo fottutamente triste. Il piccolo triste, sensibile, ingrato, pezzo dell’uomo Gesù!”. Un desiderio infinito di essere voluto bene. La mancanza di un padre.

La stessa mancanza di un padre, per ovvie ragioni, la vive la figlia Frances Bean, 20 mesi quando il padre si sparò, 27 anni il prossimo agosto, l’età che aveva il padre quando si uccise. L’ultima volta che lo vide, non aveva ancora due anni, lui era in un centro di riabilitazione. Ma lei di quel padre non ricorda nulla: “Se fosse rimasto in vita, avrei avuto un padre. E quella sarebbe stata un’esperienza incredibile”. Kurt Cobain è per lei una assenza che è anche presenza. Non può essere altrimenti, l’essere umano è fatto così, dipende. Per quanto cerchi di essere indipendente, non sarà mai uomo e donna senza aver fatto l’esperienza della dipendenza.

Cosa fa un bambino in una stanza buia? Cerca la mano della madre o del padre: “Avevo circa 15 anni quando mi resi conto che era una presenza ineluttabile. Anche mentre sono in macchina e ho la radio accesa, c’è mio padre”.

“Il mio primo ricordo è quello di essere in tre su una sedia di pelliccia sintetica su cui era dipinto un volto. Avevo una bambola in braccio, avvolta in una coperta, e giocavo a fare la mamma. Usavo quella sedia come culla per la bambola. Questa è la prima memoria della mia vita. Non ho ricordi di mio padre”. Frances Bean nella sua lucidità sconvolgente reclama la mancanza di un padre presente.

La morte di Kurt Cobain non è solo una tragedia del rock: è una tragedia moderna, quella di un mondo dove il rompersi dei legami che ci costituiscono ha portato un vuoto cosmico che continua a inghiottire le persone nel nulla.

Una volta nella vita ci sarà capitato di sentirci talmente tanto voluti bene da qualcuno, di sentirci importanti agli occhi di qualcuno, da trovare proprio in questo la forza per affrontare tutto, anche le cose più difficili. È faticoso affrontare la vita se non ti senti voluto bene da qualcuno, se non ti senti addosso un po’ di fiducia, se non senti un’appartenenza. Se non senti su di te gli occhi del padre.



