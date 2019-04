Messner contro concerto Jovanotti in montagna/ “Provoca inquinamento acustico”

Reinhold Messner contro il concerto di Jovanotti sulla cima di Plan de Corones in Val Pusteria, in Alto Adige. L’artista ha inserito nel suo prossimo tour estivo una tappa a 2.275 metri d’altezza, ma all’evento, in programma il 24 agosto, dice no il grande alpinista. «Non posso vietarlo, ma se potessi lo farei». Per lui quello spettacolo «non ha senso in montagna, lo si dovrebbe fare altrove». Messner, attraverso i microfoni di Repubblica, ha spiegato che la sua critica non è rivolta a «Jovanotti come artista, non lo conosco bene». Il mirino è quindi puntato contro l’iniziativa, inadeguata al posto. «Mi sembra insensato fare un concerto in cima alla nostra montagna d’estate. Semplicemente perché non è una cosa necessaria». Ma dalle parole vuole passare ai fatti: «Sto provvedendo a comunicare il mio disappunto alle funivie del comprensorio Kronplatz». In un suo libro, Messner aveva scritto che le nostre montagne vanno rispettate per ciò che rappresentano.

MESSNER CONTRO CONCERTO JOVANOTTI IN MONTAGNA

Reinhold Messner ha voluto mandare un messaggio a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. «In montagna si va a cercare il silenzio e io mi batto per questo, per la difesa delle nostre montagne anche da un approccio sbagliato». Il grande alpinista vuole portare con il suo museo, sulla vetta dell’altopiano, la cultura della montagna, «non le masse rumorose». E quindi ha ribadito: «Questo concerto porta inquinamento acustico e una presenza eccessivamente invadente. Non è necessario». Ma per il WWF Italia queste dichiarazioni sono sorprendenti, perché la natura sarà rispettata. «Il WWF per primo ha a cuore la conservazione degli habitat naturali più delicati: proprio per questa ragione ha chiesto agli organizzatori del Jova Beach Party che in ciascuna tappa venissero rispettati i criteri più rigorosi». Inoltre, ha spiegato che la zona è già modellata in base alle esigenze del turismo di massa. «Per il concerto del Jova Beach Party, i partecipanti arriveranno unicamente a piedi o sfruttando gli impianti di risalita esistenti».

