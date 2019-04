CRANBERRIES, ESCE ULTIMO ALBUM “IN THE END”/ “Band finita senza Dolores O’Riordan”

Esce l’ultimo album dei Cranberries. E questa volta “ultimo” ha il senso di album “finale”. Il titolo d’altronde è evocativo: “In the end” è la fine della band rimasta orfana della propria front-woman, quella Dolores O’Riordan trovata morta in una stanza d’albergo dell’Hilton di Londra il 15 gennaio del 2018. Un’uscita, quella dell’album, concordata dai membri della band con la famiglia della cantante deceduta e che ha preso le mosse dalle tracce vocali lasciate dalla cantante prima di morire, grazie ad alcune demo realizzate dalla band tra il giugno e il dicembre 2017. Come riportato da “Io Donna”, il chitarrista Noel Hogan, ha spiegato ai tabloid:”La scintilla che ha dato vita al disco è scoccata quando un medico ha consigliato a Dolores di prendersi del tempo per riposare e curare un forte dolore alla schiena. Ma invece di passare sei mesi di pausa si è messa subito al lavoro per il nuovo album. Sentiva di avere molte cose da dire. E nessuno poteva immaginare quel che poi sarebbe accaduto”.

CRANBERRIES, ESCE ULTIMO ALBUM “IN THE END”

La cover dell’ultimo album dei Cranberries non vede la presenza del gruppo bensì un quartetto di ragazzini:”La cover rappresenta il passaggio della nostra musica a una nuova generazione”. La band in ogni caso è stata molto chiara sul fatto che la loro esperienza musicale non avrà un seguito:”E’ la fine dei Cranberries. Non pubblicheremo altre canzoni, né andremo in tour. Ci sarà questo album e poi basta. È il nostro modo per celebrare Dolores e la band. Finiamo in bellezza”. La band ha aggiunto:”The Cranberries sono quattro persone e Dolores non c’è più. Non suoneremo più dal vivo, né produrremo nuova musica. La band è finita. That’s it”. Felice la madre di Dolores:”Non posso pensare a un modo più appropriato per commemorare il primo anniversario della scomparsa di mia figlia. Era molto entusiasta di questo nuovo album, non vedeva l’ora che uscisse. Non ho dubbi che ora sia felice e che sarebbe lieta dell’annuncio di oggi”.

