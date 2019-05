BRUCE SPRINGSTEEN/ Torna la E Street Band: nuovo disco e tour nel 2020

Sembra proprio che invecchiando la voglia di rallentare l’attività non sia quello che Bruce Springsteen, quasi 70enne, abbia in mente. Il prossimo 14 giugno come si sa esce il suo nuovo disco dopo cinque anni, intitolato , Western Skies, inciso senza i suoi usuali accompagnatori, la E Street Band, un disco, a giudicare dal singolo appena uscito, Hello Sunshine, di ballate country pop con accompagnamento d’archi. Quanto di più lontano da quanto il Boss abbia mai fatto. Seguirà un tour nei teatri accompagnato da alcuni musicisti. I fan già si lamentano, loro vogliono lo Springsteen rock che li faccia cantare e ballare, non quello intimista e triste.

GIA’ PRONTO UN NUOVO DISCO

Ma Springsteen li accontenta. In una intervista con Martin Scorsese pubblicata sul giornale Variety in occasione del lancio su Netflix del film documentario Springsteen on Broadway, la serie di concerti tenuta lo scorso anno in un piccolo teatro di Broadway, Springsteen annuncia che ha già pronto un disco da incidere proprio con la E Street Band: “Sono stato sette anni senza scrivere materiale per la band. Non riuscivo a scrivere nulla per la band. Poi un mesetto fa, all’improvviso, ho scritto quasi un album intero pieno di materiale per il gruppo e mi è venuto fuori semplicemente da… Voglio dire, so bene da dove mi è arrivata l’ispirazione, ma allo stesso tempo mi è arrivata dal niente”. Il che, ovviamente, significa un tour con i vecchi amici, di cui ricordiamo ne sono morti negli scorsi anni due, il tastierista Danny Federici e il sassofonista Clarence Clemons. Il musicista americano spiega che se ne riparlerà comunque nel 2020, perché quest’anno sarà dedicato alla promozione di Western Skies: “Cose del genere ti rendono felice. Pensi: ‘Menomale, non sono ancora andato’. Ci sarà un altro tour”. D’altro canto se i Rolling Stones a oltre 75 anni continuano ad andar sin tua, perché non Springsteen? Si sa che i rocker non invecchiano mai.

