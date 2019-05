Clementino ft. Fabri Fibra, rap che sdrammatizza/ Video “Chi vuole essere milionario”

Chi vuol essere milionario è il noto gioco a quiz condotto da anni da Gerry Scotti. Clementino lo trasforma oltre che nel titolo della sua canzone, in una simpaticissima presa in giro di tutti quei personaggi, rapper compresi, che dalla vita vogliono solo soldi facili. Oggi sembra che la cosa che interessa di più al mondo intero sia diventare tutti milionari vip… Ed ecco che su “Chi Vuole Essere Milionario?”, Clementino e Fabri Fibra descrivono al meglio del meglio quella sensazione di “vipperìa” che tanto piace ai milioni di abitanti del pianeta Instagram. Nel 2019, chi non vorrebbe essere milionario per poter stare meglio (o forse peggio)? Sfilano un sacco di personaggi e altrettanto riuscite caricature: “da vero signore del meridione farmi le plastiche poi mi guardo allo specchio e sono Baglioni” ma anche Gigi D’Alessio. Il risultato è molto divertente finalmente un brano rap che sdrammatizza e prende in giro. Appare nel video l’attore Carlo Buccirosso che trova sulla spiaggia la lampada di Aladino, ma a lui viene concesso un solo desiderio: quale? “voglio un milione netto non lordo”. Il singolo è contenuto in “Tarantelle”, il nuovo album uscito il 3 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA