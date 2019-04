CONCERTO PRIMO MAGGIO 2019/ Ambra e Lodo Guenzi conduttori: ecco tutti i cantanti

Come ogni anno torna puntuale il concerto del Primo Maggio, l’evento promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Sempre a tema il mondo del lavoro, più o meno: “Lavoro, diritti, stato sociale, la nostra Europa” è infatti il titolo. Sempre in piazza San Giovanni in Laterano, sempre ingresso gratuito. E’ stata resa noto l’elenco completo dei partecipanti e sembra di assistere all’ultimo festival di Sanremo, più o meno ci sono quasi tutti, unico ospite internazionale l’ex Oasis Noel Gallagher.

Questo il cast completo (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Anastasio, Bianco ft Colapesce, Canova, Carl Brave, Coma_Cose, Daniele Silvestri, Dutch Nazari, Eman, Eugenio In Via Di Gioia, Ex-Otago, Fast Animals And Slow Kids, Fulminacci, Gazzelle, Ghali, Ghemon, Izi, La Municipàl, La Rappresentante Di Lista, La Rua, Lemandorle, Manuel Agnelli ft Rodrigo D’Erasmo, Motta, Negrita, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Omar Pedrini, Orchestraccia, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Subsonica e The Zen Circus. Conducono il concerto del Primo Maggio quest’anno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi: diretta su Rai3 dalle ore 15 fino a mezzanotte.

