Concerto Primo Maggio 2019 Roma/ Cantanti, scaletta e diretta streaming: orari e cast

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2019 A ROMA: GRANDE MUSICA PER LA FESTA DEL LAVORO

Come ogni anno, oggi, mercoledì Primo Maggio, torna il Concerto Primo Maggio a Roma che raccoglie in Piazza San Giovanni in Laterano tantissimi giovani. Dal 1990, nel giorno della Festa dei lavoratori, Roma si trasforma nella capitale dei giovani che, attraverso la musica, partecipano alla manifestazione per il diritto al lavoro. Promosso da CGIL, CISL e UIL, i maggiori sindacati italiani, prodotto e organizzato da iCompany, anche quest’anno il Concertone proporrà un’intensa giornata di musica live, dalle 15.00 a mezzanotte, in diretta su Rai3 e su Rai Radio2. Otto ore di musica live nel corso delle quali i cantanti che si alterneranno sul palco lanceranno anche messaggi sociali. A condurre il Concertone saranno, per il secondo anno consecutivo, Ambra Angiolini e Lodo Guenzi con la regia di Cristiano D’Alisera. Il cast del Concerto del Primo Maggio 2019 ha scatenato polemiche per la presunta, scarsa rappresentanza delle donne. Alle polemiche ha risposto Ambra Angiolini: “Se il Primo Maggio è davvero una radiografia del Paese vuol dire che i problemi sono a monte – ha sottolineato Ambra in conferenza stampa – Io da donna non mi sento offesa. La selezione del Primo Maggio è stata fatta non in base al genere ma alla musica e ai primi posti in classifica e le donne che c’erano non erano disponibili”. Secondo Silvano Campioni della Cgil, “il cast rappresenta la musica attuale nel nostro Paese. I temi importanti sono quelli che sottolinea lo slogan scelto quest’anno, perché c’è bisogno di lavoro e di diritti, non di un lavoro a ogni costo. E perché è necessario coniugare Europa e stato sociale”.

LA SCALETTA CONCERTO PRIMO MAGGIO 2019 A ROMA

Ad aprire il Concertone del Primo maggio di Roma sarà La Rua, la band che ha ottenuto popolarità partecipando ad Amici. Dopo La Rua, spazio a Ylenia Lucisano, I Tristi, Giulio Wilson, Margherita Zanin, Fulminacci, Eman, Lemandorle, Izi, La Rappresentante di Lista, Eugenio in Via di Gioia, Colapesce e Bianco e Dutch Nazari. E ancora, i Fast Animals and Slow Kids, La Municipal, Pinguini Tattici Nucleari, Coma Cose, Canova, Rancore, Ex Otago, Anastasio, Zen Circus, Ghemon, Omar Pedrini, Noel Gallagher, Carl Brave, Manuel Agnelli, Daniele Silvestri, Achille Lauro, Gazzelle, Subsonica, Ghali, Motta, Negrita e gli Orchestraccia. Le esibizioni musicali cominceranno alle ore 13.30 con l’opening act, ma la diretta televisiva partirà solo alle 15. Ci saranno anche le incursioni di Mara Venier anche se non si sa cosa farà. Sul palco del Concertone di Roma 2019 ci saranno anche i 3 vincitori del contest del Concertone: I Tristi, Giulio Wilson, Margherita Zanin. Sul palco di piazza San Giovanni in Laterano a Roma ci saranno anche Ylenia Lucisano (artista selezionata da DOC LIVE), Ferdinando (vincitore del Barezzi Contest dedicato alla rielaborazione delle opere di Giuseppe Verdi), Walter Celi (vincitore di Arezzo Wave 2018) e Punto.Exe (dal contest musicale per la Sicurezza Stradale). Grande musica, dunque, per gli appassionati del Concertone che oggi affolleranno una delle piazze più grandi di Roma.

COME VEDERE IN STREAMING E DIRETTA TV IL CONCERTO PRIMO MAGGIO 2019 A ROMA

Non solo su Raitre. Il concerto del Primo Maggio di Roma può essere seguito sia in tv che in streaming. Per vederlo in diretta televisiva fino a mezzanotte, ora in cui calerà il sipario sul Concertone, basta sintonizzarsi sul canale 3 del digitale terrestre, o alla versione HD con il canale 503. Chi possiede un decoder Sky, invece, può collegarsi a Rai3 schiacciando il tasto 103. Per seguirlo in streaming, invece, è sufficiente collegarsi al sito Raiplay da pc, smartphone o tablet, registrarsi attraverso il proprio profilo Facebook o scaricare l‘apposita app che consente di seguire il Concertone così come tutti i contenuti Rai ovunque. Inoltre, chi non può seguire il Concertone in diretta potrà recuperare la trasmissione anche dopo la messa in onda. Il Concertone può essere seguito anche in diretta radiofonica sintonizzandosi sulle frequenze di Rai Radio 2. Sono tanti, dunque, i modi per seguire l‘appuntamento annuale con il Concerto del Primo Maggio più famoso in Italia.

I CANTANTI PIÙ ATTESI AL CONCERTONE DI ROMA PER IL 1 MAGGIO 2019

Tra i big più attesi del Concertone di Roma ci sono soprattutto Achille Lauro e Ghali, due degli artisti più apprezzati dagli amanti del rap. Per vederli sul palco, però, sarà necessario aspettare il calare del sole. Come ogni anno, infatti, gli artisti più amati dai giovani che, sin dalle prime ore di questa mattina, hanno riempito Piazza San Giovanni in Laterano, chiuderanno la grande festa del Primo Maggio di Roma. Il Concertone, però, non è solo l‘occasione per cantare e ballare, ma anche per lanciare messaggi sociali. Motivo che ha spinto gli organizzatori ad invitare Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano che, dopo anni dalla sua morte, sta ricevendo giustizia. Ilaria Cucchi che, dopo la morte del fratello Stefano, non si è mai arresa, facendo di tutto per tenere accesi i riflettori sul caso Cucchi, salirà su palcoscenico del primo maggio “per raccontare l’aspetto più umano della triste vicenda che ha colpito la sua famiglia”, ha affermato Bonelli nel corso della conferenza stampa a piazza San Giovanni. Il pubblico, dunque, aspetta con ansia i momenti clou del Concertone. “Dalle sei di mattina con l’autobus, sono qui per gli Zen Circus, Motta, Achille Lauro…”, affermano i ragazzi intonando la canzone di Sanremo Achille Lauro. “Siamo gasati!”, chIariscono carichi di entusiasmo.



