Ed Sheeran e Justin Bieber: oggi nuovo singolo/ Esce “I Don’t care”: fan in visibilio

Esce oggi, venerdì 10 maggio, il nuovo singolo di Ed Sheeran e Justin Bieber. Si chiama “I Don’t care”, pezzo che vede la comunione fra la popstar “normale” dei record, e il 25enne teenidol canadese. Qualcosa si era già capito negli scorsi giorni, quando Justin Bieber aveva condiviso sui propri social un collage di fotografie in compagnia proprio del cantante britannico, con l’aggiunta del post “10”, che preannunciava appunto qualche sorpresa in programma per oggi. Quindi gli indizi sono aumentati quando i due cantanti hanno pubblicato video e Instagram stories, ed ora è tutto ufficiale: da oggi potremo ascoltare la nuova canzone del duo di cui sopra. Non si tratta della prima volta che Sheeran e Bieber producono qualcosa insieme visto che i due avevano già lavorato ad un progetto in connubio nel 2015, con l’inglese che aveva co-firmato la hit “Love yourself” pubblicata poi in quello che resta l’ultimo album del cantante canadese, “Purpose”. Un annuncio che arriva tra l’altro a poche settimane da un lungo post dello stesso Bieber, in cui faceva capire di voler prendersi un po’ di pausa dalle scene per via di alcuni problemi fisici, una depressione che lo stava falcidiando, nonché alcune questioni giudiziarie e la fatica dopo un tour di ben 160 date.

ED SHEERAN E JUSTIN BIEBER: OGGI NUOVO SINGOLO

«La musica è molto importante per me, ma niente viene prima della famiglia e della mia salute», aveva spiegato la 25enne popstar internazionale parlando con Vogue edizione America. Forse Bieber sta già meglio, o forse le sue parole sono state semplicemente mal interpretate e riguardavano più che altro una necessità a prendersi una pausa dalle esibizioni live e non dalla musica in se. In quanto a Ed Sheeran, il 28enne britannico è stato il re degli ultimi due anni, grazie a pezzi come “Shape of you” e “Perfect”, quest’ultimo uscito anche in versione italiana con Andrea Bocelli, con cui ha frantumato ogni record di ascolti, vendite e streaming su Spotify. Attualmente Ed Sheeran è in tour in Europa, una serie di concerti fra Francia, Portogallo e Spagna, e che toccheranno anche l’Italia in tre date: il 14 giugno a Firenze, il 16 a Roma, e il 17 il gran finale a San Siro, Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA