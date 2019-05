J-Ax, il nuovo singolo è “Ostia Lido”/ Video tormentone estivo: applausi del web

J-Ax sorprende tutti e, a pochi giorni dall’apripista “Timberland Pro”, lancia il nuovo singolo “Ostia Lido”, destinato a scalare tutte le classifiche diventando il nuovo tormentone estivo. Si tratta di un brano più commerciale, speculare rispetto al precedente e che sta già conquistando i fans che apprezzano la nuova scommessa musicale del rapper. “Tutti vanno in vacanza, tutti già pensano al mare, c’è chi sogna mete esotiche e chi pensa a itinerari culturali e chi come me sceglie Ostia Lido. Un pezzo – ha spiegato J-Ax – più commerciale, speculare al precedente brano. Mi piace sempre cimentarmi in generi diversi perchè per me la musica è un melting pot di sonorità, ritmi e storie differenti da raccontare”. Il brano è tipicamente estivo. Il testo è dedicato al mare, al sole e alle vacanze. La dedica, però, non è solo per Ostia, ma per tutte le località turistiche dell’Italia.

J-Ax: “ecco perchè ho scritto Ostia Lido”

Ostia Lido è un brano molto diverso da quelli che J-Ax ha scritto finora. L’artista, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a scrivere una canzone dedicata alla locaità turistica alle porte di Roma. “Ho voluto scrivere #OstiaLido perché mi ha sempre fatto riflettere come tutti i pezzi che ascoltiamo in estate abbiano quasi sempre come sfondo qualche località esotica in parti sperdute nel mondo, oppure propongono una visione delle vacanze a 5 stelle. Come se l’unico modo di divertirsi in modo dignitoso fosse questa assurda idea di ostentare i soldi” – spiega J-Ax che poi, rivogendosi ai fans, fa capire come non siano necessari i sodi per divertirsi, stare bene con gli amici e la famigia e godersi l’estate – “Io invece sono convinto che in Italia possiamo godere delle spiagge e delle città più belle del mondo e che i soldi non sostituiranno mai la parte più importante della nostra vita: l’amore e l’affetto delle persone che abbiamo accanto. E che rendono la nostra vita un paradiso ovunque siamo”. Cliccate qui per vedere il post.





