Madonna, il video di Medellin con Maluma/ Madame X: nuovo album per la Queen del Pop

Madonna in esclusiva per MTV, ha deciso finalmente di presentare al mondo il video del suo nuovo singolo “Medellin”, in coppia con Maluma. Il brano che fa da apripista al nuovo album di inediti che si chiamerà “Madame X”, attualmente pare non avere convinto appieno il suo pubblico. Nel nuovo lavoro della Queen del Pop saranno presenti 15 brani, tra cui due duetti (uno proprio quello con Maluma). Intorno alle 23 di ieri, martedì 24 aprile, si è conclusa la diretta live che ha trasmesso in contemporanea mondiale: MTV Presents Madonna Live & Exclusive: “Medellín” Video World Premiere. Nel nostro paese, l’evento è stato trasmesso in simulcast su MTV, canale Sky 130, su MTV Music, canale Sky 704 e in streaming su NOW TV. In collegamento da Milano era presente Tommaso Zorzi, star di MTV #Riccanza insieme ad alcuni ammiratori italiani selezionati per merito di una competition internazionale. I fan poi, hanno anche avuto modo di interagire con la star.

Madonna, il video di Medellin

Madonna è sembrata molto emozionata per questo ritorno e così, raggiungendo il DJ inglese Trevor Nelson e i suoi fan in quel di Londra, si è concessa una chiacchierata senza filtri. La regista del video di Medellin è Diana Kunst: “l’ho scelta per la sua affinità con la pittura, per la sua capacità di rendere un video pittorico, era esattamente quello che volevo per il mio il video: renderlo un dipinto”, ha commentato la regina del Pop. E se il video sembra convincere gli estimatori, la canzone – ancora – dopo i primissimi ascolti, sembra non avere persuaso i fan. Secondo ciò che riporta BuzzAngle e Showbizz 441, Medellin sarebbe arrivata a quota 16.000 copie (tra vendite e streaming) in una settimana in USA. Un risultato davvero imbarazzante, se considerare la lunga attesa.

A seguire, ecco la tracklist del nuovo album e il video ufficiale del singolo “Medellin”.

Medellìn (Madonna & Maluma)

02. Dark Ballet

03. God Control

04. Future (feat. Quavo)

05. Batuka

06. Killers Who Are Partying

07. Crave (feat. Swae Lee)

08. Crazy

09. Come Alive

10. Extreme Occident

11. Faz Gostoso (feat. Anitta)

12. B!tch I’m Loca (feat. Maluma)

13. I Don’t Search I Find

14. Looking For Mercy

15. I Rise





