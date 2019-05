Mahmood, gaffe all’Eurovision 2019/ Intervista in inglese: “Non ho capito un caz*o!”

Mahmood è pronto per la finalissima dell’Eurovision 2019

La finale dell’Eurovision Song Festival 2019 è in programma sabato 18 maggio e sarà trasmessa in diretta su Raiuno. Dopo aver trionfato sul palco del Festival di Sanremo 2019, l’interprete e autore di Soldi è pronto a conquistare la ribalta internazionale. Il cantante di origini sarde si trova in Israele, sede dell’Eurovision 2019 da diversi giorni. Oltre ad essere impegnato nelle varie prove dell’esibizione, sta rilasciando numerose interviste. Trattandosi di un evento internazionale, i cantanti rilasciano le interviste in inglese, lingua che, tuttavia, Mahmood non parla benissimo al punto da essere diventato l’autore di un’esilarante gaffe che non solo ha già fatto il giro del web, ma lo ha reso ancora più simpatico agli occhi del pubblico per la sua spontaneità.

La gaffe di Mahmood all’Eurovision 2019…

In attesa di scoprire se riuscirà a regalare la vittoria dell’Eurovision Song Festival all’Italia, Mahmood è tornato al centro dell’attenzione per una gaffe commessa nel corso di una delle ultime interviste. “How do we end the video in Italian?” ha chiesto un giornalista all’artista. L’artista, schietto e sincero, ha risposto alla domanda in italiano. La risposta di Mahmood, però, non è stata quella che il giornaista si aspettava. Mahmood, infatti, non avendo capito a domanda che gi era stata rivota, ha spiazzato esclamando: “Non ho capito un c****!”. Il cantante di Soldi riuscirà a far dimenticare a gaffe con una briante esibizione? Lo scopriremo domani sera.

