Metallica in concerto a Milano/ La lista delle cose che è vietato portare

Metallica in concerto a Milano: il gruppo rock inaugurerà il Milano Summer Festival e c’è grande attesa per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. Oggi, mercoledì 8 maggio 2019, la band di Kirk Hammett farà tappa in Italia per il World Wired Tour 2019 e l’evento è sold out da mesi: non sono disponibili da tempo né i biglietti normali e né i vip package. L’inizio dello spettacolo all’Ippodromo Snai di San Siro è in programma per le 20.30, preceduto dai concerti di Bokassa e di Ghost. Ecco la probabile scaletta dello show, riportata da Sky Tg 24: Hardwired, The Memory Remains, Ride the Lightning, The Thing That Should Not Be, Unforgiven, Here Comes Revenge, Moth Into Flame, Sad but True, Fade to Black, Frantic, One, Master of Puppets, For Whom the Bell Tolls, Creeping Death, Seek & Destroy, Lords of Summer, Nothing Else Matters, Enter Sandman.

METALLICA, CONCERTO A MILANO: LA LISTA DELLE COSE VIETATE

Dopo il super concerto di Torino del 2 febbraio 2018, i Metallica fanno tappa in Italia e mancano ormai poche ore all’inizio dello show. Il Milano Summer Festival ha reso nota la lista delle cose che è vietato portare: segnaliamo il divieto di introdurre valigie e trolley, borse e zaini, bombolette spray, trombette da stadio, armi, fumogeni, catene, bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, materiale infiammabile, animali di qualsiasi genere e taglia, ombrelli, droni, strumenti musicali ma anche tende, penne, videocamere, power bank e tutti gli altri oggetti atti ad offendere. Intervistato dal Corriere della Sera, Kirk Hammett ha affermato: «Facciamo la stessa musica da quando eravamo ragazzini, 38 anni fa, i fan ce lo riconoscono. E si riconoscono, perché la coerenza evidentemente paga. Discografia rincorre l’elettronica? Credo che oggi come oggi, sia difficile vedere gente che suona per davvero, con gli strumenti veri. E questo i fan lo apprezzano. E poi puoi riprodurre quello che vuoi al computer, ma chitarre e assoli, proprio no».

