Mick Jagger balla scatenato/ Video, leader Rolling Stones torna dopo intervento cuore

Sei settimane dopo l’operazione al cuore che aveva obbligato i Rolling Stones a interrompere la loro tournée americana ancora prima di cominciarla, Mick Jagger ha voluto dimostrare a tutti che è tornato quello di sempre. Il che, per un uomo di 75 anni, non significa quello che significa per i “normali” 75enni. Si è infatti fatto riprendere in un breve video clip nella palestra di casa sua mentre balla scatenato come un ragazzino, segno non solo che l’operazione è andata ottimamente, ma che il suo è un fisico straordinario. Spesso si è commentato: ha il fisico di un atleta. Be’, ci domandiamo quanti ex atleti a 75 anni di età possano essere in condizioni tali, semplicemente perfette. Certo, Jagger da almeno 40 anni ha smesso con ogni droga e ogni alcolico, ha condotto una vita dettata da allenamenti ed esercizi fisici continui, ma comunque stiamo parlando di un quasi 80enne: incredibile.

GLI STONES POSSONO TORNARE A ESIBIRSI

Il quotidiano inglese The Sun ha rivelato che, dopo l’ordine dei medici di stare a riposo dopo l’operazione, adesso ha ricevuto il permesso di riprendere la sua attività concertistica. Adesso nel suo cuore c’è una valvola nuova, i dottori si dicono felici per il suo completo recupero e tutti possono gridare “start me up”, fammi accendere, come la vecchia hit degli Stones. “La sua alimentazione sana ha davvero aiutato la sua guarigione con l’adeguato riposo, oltre a passare dei momenti sereni con i suoi amici e la sua famiglia. Lo spavento avuto gli ricordato di continuare a prendersi cura di se stesso”. Dicono i medici. Dunque la leggenda continua e non si serve mai: 47 anni dopo il loro esordio, i Rolling Stones sono di nuovo pronti a sfidare il mondo.





