Morta la figlia 22enne di Shawn Crahan/ L’annuncio del musicista degli Slipknot

Lutto per gli Slipknot, è morta la figlia 22enne di Shawn Crahan. La famiglia dell’artista ha chiesto il rispetto della privacy e quindi di non fare nessun tipo di ipotesi della morte della giovanissima ragazza. Su Instagram il batterista del gruppo ha voluto specificare: “Con il cuore spezzato dal dolore più profondo che devo informare tutti che la mia figlia più piccola, Gabrielle, è morta sabato 18 maggio 2019” clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Ha inoltre specificato che i funerali si svolgeranno nei prossimi giorni e che al momento non si sente di raccontare ancora molto. Un lutto terribile per un uomo che perde la figlia che aveva avuto ad appena 27 anni. Nei prossimi giorni sicuramente si saprà qualcosa in più di quello che è accaduto a questa giovane e splendida ragazza.

Morta la figlia 22enne di Shawn Crahan: viveva col padre

Il Daily Mail ha raccontato alcuni particolari sulla figlia 22enne di Shawn Crahan, Gabrielle, che ha perso la vita due giorni fa. La ragazza viveva con il padre e la madre Chantel Crahan. Sui social network hanno parlato anche i fratelli Gage e Simon oltre alla sorella Alexandria. Simon ha specificato: “Oggi è il giorno più difficile di sempre. Sono confuso e arrabbiato. Sono triste e solo triste, davvero triste”. Alexandra invece ha specificato: “Le nostre vite non saranno mai più come prima“. Corey Taylor, cantante del gruppo di cui il padre della ragazza era il batterista, ha specificato su Twitter: “Il mio cuore è rotto in mille pezzi per mio fratello. Per favore, tieni la famiglia Crahan nei tuoi pensieri con amore. Ci mancherà”.

Il post di Shawn





