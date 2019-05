Niccolò Fabi torna con un tour teatrale/ “Un appuntamento al buio”: ecco le date

Niccolò Fabi annuncia il suo ritorno. Dopo l’ultimo concerto nell’autunno del 2017 al PalaLottomatica di Roma in seguito al quale si erano diffuse voci di un addio alla musica prontamente smentito, il cantautore annuncia il ritorno con un tour teatrale. Partirà il prossimo primo dicembre il nuovo tour di Niccolò Fabi e terminerà il 30 gennaio del 2020. “Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio“, scrive su Facebook Fabi pubblicando la foto con tutte le date del tour teatrale nel corso del quale regalerà al proprio pubblico la sua musica. Nell’utimo anno e mezzo, dunque, Fabi non si è mai fermato. Non solo ha viaggiato, ma ha anche lavorato alla sua musica facendo un regalo ai fans che non vedono l’ora di poterlo riascotare dal vivo.

Niccolò Fabi torna con un tour teatrale

Il nuovo tour di Niccolò Fabi partirà il 1° dicembre dal Teatro Dante Alighieri di Ravenna. Il cantautore farà tappa in diciotto città portanto cantando così sul palco dei più importanti teatri italiani facendo tappa anche a Milano, Bologna, Firenze, Torino, Roma e Napoli. I biglietti per tutte le date saranno in vendita prossimamente. Grande entusiasmo, nel frattempo, da parte dei fans che aspettavano con ansia tale momento. “Anche l’appuntamento al buio è Luce con te. Bentornato Niccolò”, “Un giorno mi spiegherai come fai a sorprenderci sempre ogni volta. Appuntamento accettato Nik!! A presto!!!”, “Bentornato! Sarà un incontro illuminato dall’ amore che hai per la tua passione”, “Grande Niccolò! Finalmente torna chi fa musica di qualità… prenoto subito i biglietti”, scrivono i fans che ora, nonostante manchi ancora molto tempo, sono già pronti ad acquistare i biglietti.





