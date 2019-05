OSCAR GIAMMARINARO/ Senza gli Statuto sono “Sentimenti Travolgenti”

Dopo più di trent’anni di carriera con gli Statuto (gruppo Mods nato a Torino nel 1983), con cui si è esibito su palchi prestigiosi come quello del Festivalbar e del Festival di Sanremo, per la prima volta Oscar Giammarinaro, conosciuto dai suoi fan come OSCAR, intraprende un percorso artistico con un progetto discografico, il suo primo da solista, dal titolo “Sentimenti Travolgenti” (Universal Music), in uscita il prossimo 10 maggio in formato LP e digitale.

IL DISCO

Prodotto da Pietro Foresti, “Sentimenti Travolgenti” è un progetto musicale composto da cinque canzoni inedite e tre rivisitazioni di brani già pubblicati con gli Statuto. Il progetto punta ad uno stile raffinato e mai banale, fatto di sonorità ricche, eleganti, accessibili ed insieme orecchiabili, fondendo il pop inglese, la musica afroamericana e la tradizione melodica italiana. Con eleganza lessicale e attenzione estetica, queste nuove composizioni ruotano attorno a tematiche sentimentali, non esclusivamente amorose. Il singolo “Lei Canterà”, attualmente in rotazione radiofonica, è una canzone che descrive, come una fotografia, il momento in cui Oscar conobbe Mia Martini al Festival di Sanremo del 1992. Oltre a Sentimenti Travolgenti, che dà il titolo all’album, nella versione in vinile, Oscar regala ai suoi fan, una rivisitazione “Ti Amo”, brano pubblicato nell’album degli Statuto del 1993 “È Tornato Garibaldi”.

ANTEPRIMA LIVE

Questa sera, giovedì 9 maggio, OSCAR presenterà in anteprima live, al Ragoo di MILANO – Viale Monza, 140, alle ore 21.30 con ingresso gratuito, i nuovi brani in versione acustica accompagnato da Enrico Bontempi alla chitarra ed Gigi Rivetti alle tastiera. La presentazione proseguirà con le date del 10 maggio a MODENA (Jutacafé), l’11 maggio a GENOVA (Rumènta) arrivando il 14 maggio a TORINO (Jazz Club) con la band al completo.

L’ARTISTA

“La decisione di lavorare ad un progetto solista, nasce dall’aver raggiunto, con l’esperienza, una maturità che mi ha portato il bisogno di comporre canzoni più intime e personali”, racconta Oscar. “Questo lavoro non si sostituisce alla realtà degli Statuto, è un percorso nuovo e parallelo che trova, nella proposta cantautorale, la sua dimensione più adatta. In un momento in cui l’Italia sembra trascurare la raffinatezza compositiva musicale, ho voluto lavorare ad un progetto artistico che guardasse allo stile ed all’eleganza nel suo insieme: dalle sonorità ai testi, dagli arrangiamenti, alle grafiche. Queste canzoni parlano di sentimenti in diversi modi, senza inibizioni, in modo molto istintiva, diretta e passionale. Da questo nasce il titolo dell’album Sentimenti Travolgenti”.

Diplomato in contrabbasso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, dopo aver suonato in varie orchestre sinfoniche in Italia e all’estero, Oscar entra nel mondo della musica leggera fondando nel 1983 gli Statuto, band con la quale ha pubblicato 15 album in studio e 2 dal vivo, guadagnando spazio nelle classifiche di vendita di musica. Affiancando da sempre all’attività artistica, il mestiere di professore di musica nelle scuole medie, Oscar ha suonato in più di 1000 concerti tra Italia e il resto del mondo, partecipando ad eventi importanti come il Festival di Sanremo, il Festivalbar e quello del Primo Maggio a Roma. Nel 2019, decide di intraprendere anche una carriera da cantante ed autore, con la quale esplora sonorità nuove e diverse, fondendo il pop inglese e la musica afroamericana (di cui è grande appassionato e conoscitore) con la tradizione melodica italiana.

TRACK LIST

Questa la track list di “Sentimenti Travolgenti”

Lato A

“Rimani”, “Provaci Con Me”, “Sentimenti Travolgenti”, “Avversaria E Bella”;

Lato B

“Lei Canterà”, “Ti Amo”, “Invisibile”, “Neanche Lei”.



