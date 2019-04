Vasco Rossi Non Stop Live 2019/ Biglietti, data prove e come partecipare

Vasco Rossi batte anche i suoi record: quest’anno terrà ben sei concerti in un solo tour a San Siro (e i sei spettacoli a Milano sono già praticamente sold out) con il Vasco Rossi Non Stop Live. Con i quattro concerti tenuti allo stadio Olimpico nel 2016 invece stabilì il suo nuovo record di date consecutive nell’impianto romano. Superare se stesso per il rocker di Zocca è diventata un’abitudine. In attesa del suo nuovo tour, Rai2 lo ha omaggiato con Unici – Le quattro giornate di Vasco, tornato in onda in replica. A poco più di un mese dal debutto della nuova tournée, che prenderà il via allo stadio Teghil con la data zero, tornano le immagini dei concerti e dal backstage, con l’artista che usa parole di gratitudine e affetto per i suoi fan. Con loro ha un rapporto diretto: «Io racconto quello che racconterebbero loro se avessero lo stesso strumento che ho io, che è quello di scrivere canzoni». Vasco Rossi ha spiegato di cantare sempre come se lo facesse per un’anima sola: «L’anima umana… quella che hanno tutti».

VASCO ROSSI NON STOP LIVE 2019, BIGLIETTI E PROVE

È caccia ai biglietti: dopo l’ufficializzazione delle date del nuovo tour di Vasco, sono andati a ruba nel giro di un paio di giorni. Sono stati venduti oltre 330.000 tagliandi. Intanto arrivano importanti notizie per i fan di Vasco Rossi in merito alla tournée. Per il “Vasco Non Stop Live 2019” proverà a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, il 16 e 17 maggio. Alcuni fan avranno il privilegio di partecipare alle prove: ma ne verranno accetti 75 per data. Il Fan Club del rocker di Zocca, il Blasco Fan Club, ha spiegato sui social cosa bisogna fare per prendere parte alle prove. Per candidarsi bisogna inviare, entro e non oltre le ore 23:59 del 3 maggio, una e-mail all’indirizzo ilblasco@vascorossi.net, scrivendo nell’oggetto Prove VNSL 019. Quali dati indicare nell’email? Nome, cognome, data di nascita, numero di tessera di iscrizione al Fan Club, città e provincia di residenza, data in cui si vorrebbe partecipare, motivazione per farsi scegliere, video in cui si canta in un luogo pubblico “Ti taglio la gola” o “Qui si fa la storia”. Nel frattempo è partito il countdown per la data zero di “Vasco Non Stop Live 2019” del 27 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine).

