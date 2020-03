Musso al Milan?/ Calciomercato: argentino prima scelta se parte Donnarumma

Futuro più che nebuloso in casa rossonera, dove non sono pochi i punti di domanda e i dubbi anche all’interno della dirigenza: stando alle ultime voci infatti si fa sempre più vicino l’approdo di Rangnick come prossimo allenatore-manager del club, personaggio che di concerto con la proprietà del club sarebbe preparando un serio piano di tagli, che potrebbero rivoluzionare anche lo spogliatoio. Di conseguenza negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile addio di Gianluigi Donnarumma dal Milan, elemento di grande prestigio della rosa, ma che pure pesa non poco sulle casse del club, che pare interessato a generare grandi plusvalenze nel calciomercato di giugno. Se davvero così avverrà: su chi puntare per coprire lo specchio della formazione del Diavolo? Le ultime voci parlano in tal senso del portiere dell’Udinese Juan Musso, al Milan magari già a giugno.

MUSSO AL MILAN? CONCORRENZA DI INTER E CHELSEA

A riportarci dunque l’intesse dei rossoneri per il numero 1 argentino è il portale tuttoudinese.it, che pure avverte la dirigenza del Diavolo. Il portiere argentino, rivelazione delle ultime giornate del campionato di Serie A, con ben 9 clean sheet in stagione infatti, è profilo che fa gola e non solo ai rossoneri. Pare infatti che già l’Inter abbia individuato in Musso il prossimo vice di Samir Handanovic: anche il Chelsea ha messo nel mirino lo stesso estremo difensore albiceleste, ma per gli inglesi certo la trattativa si farebbe un poco più complicata. Non ci resta che attendere gli sviluppi: molto infatti potrebbe ancora accadere in casa Milan e non è affatto detto che lo stesso Donnarumma lascerà il posto a Musso nella prossima stagione.



