Musso all’Inter?/ Calciomercato, l’argentino può arrivare come vice di Handanovic

Juan Musso è la nuova idea di calciomercato dell’Inter: l’argentino è autore di una grande stagione con l’Udinese, tanto da fargli ritrovare la maglia della nazionale, e giustamente il suo profilo inizia a stuzzicare le big. Uno dei portieri con più clean sheet nell’attuale campionato di Serie A, Musso può essere un acquisto estivo dell’Inter ma ci sono due dubbi circa l’operazione: intanto servirebbero almeno 25 milioni di euro per strapparlo all’Udinese – viste le prestazioni, e poi i friulani possono essere una bottega cara – e inevitabilmente questo tesoretto, dovendo guardare anche ad altri reparti, andrebbe recuperato attraverso qualche cessione anche dolorosa. Il secondo problema è ancora più concreto: l’Inter ha deciso di rinnovare il contratto a Samir Handanovic (anche lui arrivato dal Friuli nell’estate del 2012), lo sloveno dovrebbe prolungare fino al 2022 rappresentando la base da cui l’Inter ripartirà anche per la prossima stagione e questo, inevitabilmente, allontana la possibilità che Musso possa firmare con la società nerazzurra tra qualche mese. Dunque, eventualmente l’Inter dovrà studiare strategie alternative e una è già fornita sul piatto, se ne parla da qualche tempo e prevede il rientro di Ionut Radu.

MUSSO ALL’INTER? CALCIOMERCATO, RADU L’ALTERNATIVA

Musso all’Inter è un’operazione difficile con il rinnovo di Handanovic: difficile che un portiere di 25 anni, giunto ad un ottimo livello e lanciato verso la definitiva maturazione, possa accettare di andare a fare la riserva sia pure in una grande squadra come quella nerazzurra. L’argentino sa bene che avere davanti un rivale come lo sloveno le partite disponibili nell’arco di una stagione sarebbero pochissime: per di più sa anche che, eventualmente, gli ultimi mesi potrebbero facilmente aprirgli le porte di una squadra che giochi la Champions League (o anche solo l’Europa League) e che sia pronta a dargli una maglia da titolare. Ecco perché, con Daniele Padelli comunque destinato alla partenza, l’Inter ha l’alternativa Radu: il rumeno, classe ’97, ha giocato per quattro anni nel settore giovanile della Beneamata e si prepara al rientro. Nel Genoa ha trovato la sua dimensione ideale, scalzando un veterano ed ottimo profilo come Federico Marchetti; a gennaio il ritorno di Mattia Perin al Grifone lo ha dirottato a Parma e qui Radu ha perso il posto a favore di Simone Colombi, che è balzato in testa alle gerarchie di Roberto D’Aversa. A 22 anni – sarebbero 23 a luglio – il portiere potrebbe accettare una stagione all’ombra di Handanovic, sfruttando qualche apparizione e provare a essere il futuro nerazzurro magari nel 2022.



