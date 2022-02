Mutilazioni genitali femminili/ “Durante la pandemia due milioni di casi in più”

Si parla di mutilazioni genitali femminili stamane negli studi di Uno Mattina, programma di Rai Uno. In collegamento la senatrice Valeria Fedeli, della Commissione Diritti umani, e Paola Magni, operatrice di Amrefit, fra le associazioni in prima linea per contrastare questo triste e brutale fenomeno. “La pandemia ha avuto un impatto molto forte sui programmi di contrasto alle mutilazioni – ha spiegato proprio Paola Magni – e l’impatto ha comportato un ritorno di alcune fenomeni in alcune zone dove lavoriamo. Stiamo cercando di limitare i danni e siamo sempre sui territori, in ogni caso i dati parlano di due milioni di casi in più, due milioni di storie, tantissime ragazze e bambine, un passo indietro enorme che dobbiamo recuperare da adesso in poi”.

Crisanti: "Medici no vax? Sospensioni vanno revocate se guariti"/ "Sarebbe giusto"

Le mutilazioni genitali portano a problemi fisici ma anche psichici gravissimi: “I numeri e le conseguenze sono devastanti non solo da un punto di vista fisico ma anche psicologico – ha continuato l’attivista – il momento del taglio comporta la fine per una ragazza di sviluppare il proprio potenziale, inoltre il taglio è associato ad un matrimonio precoce, e la ragazzina perde il suo sviluppo e il potenziale di realizzarsi. Esistono conseguenze fisiche a breve e lungo termine – ha continuato – c’è anche un rischio di morte e di infezione, conseguenze fisiche che durano a lungo, al momento del parto e nei rapporti sessuali. E’ una pratica molto lesiva. e come detto sopra, interrompe lo sviluppo del potenziale della ragazza, quindi immaginate cosa stiamo perdendo”.

Green Pass, vaccini, stato d’emergenza: road map Governo/ Cosa succede dal 1 aprile

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILIA, LA SENATRICE FEDELI: “PRESENTATA MOZIONE IN SENATO”

Così invece la senatrice Valeria Fedeli, prima firmataria di una mozione in senato per prevenire e arginare questa pratica: “Durante la pandemia non solo a livello internazionale ma anche in Italia sono aumentati i casi quindi abbiamo ritenuto necessario depositare questa mozione a firma di tutti i gruppi politici presenti in senato, per rifinanziare una legge che in Italia già c’è, legge numero 7 del 2006, per sensibilizzare, formare operatori sanitari e formare docenti e insegnati, soprattutto nella primaria, magari anche con l’utilizzo di mediatori culturali”.

"Covid ora non fa danni alle persone sane"/ Crisanti: "Vanno protetti i fragili"

“Questa è una pratica che va sradicata – ha aggiunto e concluso la senatrice parlando delle mutilazioni genitali – anche nel nostro paese, succede anche nelle nostre comunità, quindi non possiamo ignorarla e per questo abbiamo deciso di depositare questa mozione, chiedendo al governo di venire in aula. Dobbiamo aumentare i finanziamenti anche per la cooperazione internazionale. l’Italia è sempre stata in prima linea su questa pratica violenta che lede diritti umani e l’autonomia delle donne”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA