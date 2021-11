Mutonia a X Factor 2021 con Gigantic dei Pixies/ Giuria critica, rischio eliminazione

I Mutonia affrontano questa sera la quarta puntata dei Live di X Factor 2021. La band appartiene al roster di Manuel Agnelli, il quale è rimasto colpito alle audizioni dalle cover presentate e dal loro inedito “Rebel”. Il pubblico, tuttavia, non è rimasto molto convinto della sua scelta di dargli fiducia. Nelle prime due puntate, infatti, Matteo De Prosperis, Fabio Teragnoli e Lorenzo Riccobene sono stati tra i meno votati. Il loro genere, d’altronde, non appartiene ad un’ampia fetta di pubblico del talent show. Nell’ultima puntata, tuttavia, il trend sembrerebbe essere stato invertito, per cui il gruppo originario di Ceprano, in provincia di Frosinone, può ancora sperare di non essere a rischio eliminazione. Ad uscire, anche in questa puntata, infatti, saranno in due.

Prima di potere cantare vittoria, ad ogni modo, i Mutonia dovranno anche riuscire a conquistare i quattro giudici. Alcuni non sembrano essere particolarmente convinti della loro qualità. Mika, in particolare, in più occasioni li ha criticati, così come Hell Raton, a cui non sono piaciuti alcuni atteggiamenti. Emma, invece, ha sempre apprezzato il sound della band. Manuel Agnelli, da parte sua, l’ha sempre difesa a spada tratta. Il gruppo nel corso del Live di X Factor 2021 che andrà in onda questa sera dovrà esibirsi in “Gigantic” dei Pixies, una delle più importanti band degli anni ‘80 del rock alternative. I concorrenti saranno dunque chiamati ad un vero e proprio manifesto del genere. Il brano, inoltre, è carico di significato: parla di una relazione interraziale tra una donna bianca e un uomo nero. Non sarà certamente semplice interpretarlo.

X Factor 2021, i Mutonia bacchettati da Hell Raton: “Porta rispetto”

Nella terza puntata dei Live i Mutonia hanno cercato di convincere i giudici di X Factor 2021 con la cover del brano “Sports“ dei Viagra Boys. Dopo essere stati applauditi dal loro giudice Manuel Agnelli, non hanno al contrario incontrato i favori degli altri componenti del tavolo. Mika ha dato un commento negativo sul loro abbigliamento: “Questo look ha poca poesia e fa schifo”, ha tuonato.

Un commento che non è andato giù a Matteo De Prosperis, il quale ha alzato un braccio, come ad incitare il pubblico a ribellarsi o a “ironizzare” su quanto appena ascoltato. Una mossa che non è piaciuta affatto a Hell Raton che, poco dopo, ha bacchettato apertamente il cantante: “Porta rispetto, ognuno di noi ha un ruolo e deve essere rispettato. Sei molto convinto, occhio che se cadi poi ti fai male”. Manuel Agnelli ha subito difeso il cantante: “Avrei voluto sentire dei giudizi un po’ più tecnici… Matteo non è rispettoso? E’ semplicemente ironico, se non lo cogliete non è problema nostro ma un problema vostro”. Vedremo se nella puntata di questa sera ci saranno ulteriori scintille tra i Mutonia e gli altri componenti della giuria.

