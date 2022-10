Mutui in Italia/ Il dato spaventa le banche: ecco la forma di prestito in crescita

I Mutui in Italia stanno rallentando la loro crescita. D’altronde, era una previsione più che lecita, dato che la Banca Centrale Europea ha voluto/dovuto rialzare i punti base di 75. Questo significa soltanto una cosa: mettere ancora più pressione, e far riflettere due volte prima di accendere un prestito a tassi variabili.

Infatti, sono proprio le proposte di mutui con tassi di interesse variabili a spaventare i potenziali clienti. Non è un caso che la domanda più crescente sia proprio quella dei mutui surroga. Ma perché? Cos’hanno di differente?

Mutui in Italia sempre più lenti: cosa sta succedendo?

Assodato che i mutui in Italia non crescono, ma piuttosto diminuiscono (stando all’Osservatorio d8 MutuiSupermarket.it), quelli che potrebbero salvare in un certo senso il mercato, sono i surroga.

Secondo il motore di ricerca che si occupa della comparazione delle offerte, ecco l’ultimo studio:

“Oggi chi ha un mutuo a tasso variabile, sottoscritto negli anni scorsi, con ogni probabilità avrà un tasso pari all’Euribor + 1,10% (media dei migliori spread a tasso variabile negli ultimi 3 anni), quindi circa il 2,60%. Con gli Euribor previsti oltre il 3% in estate, il tasso di interesse sul proprio mutuo oscillerà a giugno tra il 4,10% e il 4,60%. Ad oggi i migliori mutui surroga a tasso fisso prevedono dei TAN intorno al 3,70%: c’è la concreta opportunità, per questi richiedenti, di limitare la crescita inevitabile del tasso di interesse sul proprio mutuo a poco più di un punto percentuale rispetto a quanto già pagano”.

Il mutuo surroga cresce del 22%. Numeri incredibili quando si tratta di accesso al credito. Il tasso più richiesto è sicuramente quello fisso che è pari al 66%, mentre il tasso variabile registra una riduzione al 20%.

Il variabile con cap invece, si attesta alla percentuale del 12%.Al momento la la fascia d’età dei giovani under 36 motiva il 36% delle domande. Che fine faranno i mutui in Italia, andando verso questa critica direzione?











