Mutui tassi di interesse Bankitalia/ Rialzi oltre il 4.7%, cosa aspettarsi (10 agosto 2023)

Sui mutui i tassi di interesse di Bankitalia sono ancora alle stelle. Nell’ultimo report si evince come le percentuali riportino ancora numeri in rialzo, tanto che numerose famiglie hanno acceso prestiti per TAEG a 4,65%.

Ancora una volta a salvare, contenere e in un certo senso “frenare” i tassi di interesse, è il bonus sulla prima casa per gli under 36, l’unico che ancora oggi riesce a stare su tassi che si attestano a circa il 3%, grazie alle percentuali agevolate e in un certo senso “più sostenibili”.

DOSSIERAGGIO ANTIMAFIA vs POLITICI E MANAGER/ Non prendetevela col maresciallo, ora ci serve il vero Cantone

Mutui tassi di interesse Bankitalia: sempre meno richieste di finanziamenti

Il rialzo delle rate sui mutui per i tassi di interesse alti di Bankitalia non sono gli unici a presentare TAEG alti. Infatti, sia i finanziamenti personali che anche quelli non finalizzati, hanno subito dei rincari. Inevitabilmente le richieste di prestito da parte dei privati sono in discesa.

DENTRO GENERALI/ Da Cuccia a Delfin, il "segreto" di una battaglia lunga mezzo secolo

Secondo quanto riportato dalle analisi del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), le domande sono scese dell’1,7% in 12 mesi, registrando un -1,1% rispetto al mese precedente.

Lo studio è stato redatto e pubblicato da ‘Banche e moneta: serie nazionali‘ di Bankitalia, che ha notato come questi rialzi sui tassi di interesse stiano mettendo a repentaglio l’intera economia e finanza europea.

Furio Truzzi, presidente dell’associazione Assoutenti, una no profit a tutela dei consumatori, si rivela essere preoccupato dopo le ultime comunicazioni da parte di Bankitalia in merito ai rialzi.

SPILLO/ Panetta uno e trino: l'euro-scommessa del Governo

Il TAEG medio per un mutuo a tasso variabile pari a 125.000 a 25 anni riporta una media del 4,8%. Percentuali incredibili, che limitano l’accesso al prestito a pochissimi contribuenti italiani, costretti per altro a valutare immobili a molto meno rispetto a queste cifre.

Non c’è da stupirsi se oggi i mutui con i tassi di interesse attuali di Bankitalia risultino molto più cari rispetto a quelli accesi nel 2021, con rate più alte fra i 255€ e 340€.











© RIPRODUZIONE RISERVATA