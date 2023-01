Mutui tasso variabile/ “Escamotage” per ridurre la rata mensile a lungo termine

Chi ha sottoscritto dei mutui a tasso variabile non sarà rimasto entusiasta dopo la notizia sul rialzo degli interessi a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea, ha dimostrato ad esempio, che l’Euribor ha tre mesi ha toccato il 2,08%, registrando un tasso superiore all’Eurirs a tren’anni che invece è rimasto fisso a 1,99%.

Una situazione molto pesante – almeno economicamente – per privati e famiglie italiane che hanno acceso un mutuo scegliendo il tasso variabile. Di recente abbiamo stilato una guida che suggerisce quale tasso scegliere per accendere un mutuo nel 2023, ma chiaramente in base alla propria situazione.

Mutui tasso variabile: come ridurre la rata mensile

Il primo suggerimento per ridurre la rata di chi ha acceso mutui a tasso variabile è la surroga. Si tratta di un metodo che consente al compratore, di poter cambiare in qualsiasi momento voglia (e senza dover sostenere nessun costo notarile oppure di istruttoria) alla minor percentuale di interesse.

Per il consumatore finale vi è la possibilità di usufruire della surroga del mutuo verso un fisso, che al giorno d’oggi costerebbe anche meno. Si parla (almeno ai dati attuali), di un 3,2% di tasso medio per quanto riguarda il fisso, e di un 2,8% per il mutuo a tasso variabile.

Quest’ultima manovra finanziaria sarebbe concessa grazie al maxi emendamento presente nella norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 106 del 2011.

L’ultima possibilità per chi vuol ridurre la rata dei mutui a tasso variabile è la rinegoziazione. Il mutuatario in questo caso, potrà variare le condizioni parlando con la banca delle sue esigenze. Ad esempio, riducendo o addirittura allungando gli anni del mutuo, o ancora passare dal tasso fisso a quello variabile (o viceversa).

Ricordiamo infine, che esiste il “Fondo di solidarietà sui mutui prima casa“, che dà la possibilità di sospendere le rate (per circa un anno) in caso di necessità.











