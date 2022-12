Mutui under 36 2022/ Continuano gli aiuti per comprare casa: via alle domande

I mutui destinati agli under 36 nel 2022 sono ottenibili previo invio delle domande. Finalmente il Governo ha rimesso a posto l’essenziale per dare il via alla presentazione della richiesta. Dopo la brusca frenata a causa degli eccessivi tassi di interesse, la garanzia Consap torna ad essere disponibile.

Per poter prorogare l’agevolazione dei mutui sulla prima casa era necessario modificare il nuovo emendamento. Quello che ha fatto Giorgia Meloni quindi, non è stato altro che applicare le nuove condizioni al suo Decreto Aiuti ter, proponendo uno scenario più adeguato con tassi di interesse calmierati.

Mutui under 36 del 2022: cosa succede con il nuovo emendamento

I mutui under 36 del 2022 seguono le stesse condizioni e scadenze previste dal Decreto Aiuti Bis, che prevedeva il sostegno dal 1° al 31° dicembre di quest’anno. Le domande infatti, saranno avviabili dal primo del mese di dicembre, propendo dei tassi di interesse contenuti e non spropositati.

Tali domande consentiranno l’accesso alla garanzia Consap fino ad un massimo dell’80% della quota capitale pur nonostante il TEG, ovvero il tasso effettivo globale, sia più alto del TEGM, il tasso effettivo globale medio, che è stato pubblicato definitivamente dal MEF.

A beneficiarne saranno quindi i giovani, che oltre all’età anagrafica (36 anni), dovranno rispettare anche il limite reddituale, presentando un ISEE minore di 40 mila euro.

Anche la Banca Centrale Europea si è trovata spiazzata, visto che per via di un momento di forte inflazione e stagflazione, si è dovuta sbracciare al fine di accontentare la richiesta dei giovani e mantenere dei tassi di interesse calmierati.

La risposta della BCE sui mutui under 36 del 2022 è stata chiara:

“La garanzia dell’80% avrà luogo anche se il tasso di interesse delle banche non è superiore al tasso effettivo medio globale pubblicato trimestralmente dal MEF, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media dell’Interest Rate Swap a 10 anni, pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media dell’Interest Rate Swap a 10 anni, pubblicato ufficialmente, del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore”.











