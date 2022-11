Mutui under 36/ Prorogati per il 2023 e 80% di copertura statale

I mutui under 36 prevedono delle agevolazioni fiscali per quei giovani che desiderano comprare casa. Nel 2023 continuerà la proroga su tali agevolazioni. A confermarlo è una nota sul documento della legge di bilancio del 2022.

Così come si può leggere nel decreto sostegni bis 73/21, è possibile comprare la prima casa ottenendo uno sconto fiscale sulle imposte di registro. Tuttavia, viene concessa anche l’occasione di accedere alla compravendita immobiliare con la copertura dell’80% da Consap, società controllata dallo Stato.

PREMIO BANCOR/ L'associazione Guido Carli lo assegna a Mervyn King

Mutui under 36: cosa include la proroga?

I mutui under 36 saranno agevolati anche nel 2023. La proroga si è detta necessaria, soprattutto in un periodo così economicamente instabile che stiamo vivendo. Più che un prolungamento, con l’aumento dei tassi di interesse pensavamo che le agevolazioni sull’acquisto casa potessero sparire.

ILVA, ISAB, ITA & CO/ Le tante crisi che chiedono soluzioni (e soldi) al Governo

Invece, per evitare il peggio, dal 1° fino al 31° dicembre è stato attivato il meccanismo, ufficializzato dalla legge 175/22 (legge di conversione del dl aiuti ter, dl 144/22), che dà l’opportunità di mantenere i costi dei tassi di interesse più calmierati.

Dai dati riportati da Italiaoggi, dal mese di gennaio del 2022 fino al mese di ottobre del 2022, Consap è stata in grado di monitorare 111.802 domande ed erogare 96.887 richieste.

Ciò di cui molti non sono al corrente, come ha affermato Vincenzo Sanasi d’Arpe, ovvero l’amministratore delegato della società Consap, «Il fondo di garanzia per i mutui per la prima casa, è stato istituito nel 2013. Da allora il governo è intervenuto in più occasioni sulla disciplina del Fondo ampliando le categorie di utenza a cui è dedicato».

BCE/ Lagarde interviene con urgenza: come cambiano i rendimenti BTP

La proroga dei mutui under 36 anche per il 2023 e l’aumento di copertura statale all’80%, ha fatto sì che da un lato, le richieste per comprare un appartamento fossero in crescita, dall’altro però, le banche tenderebbe a bloccare tali domande perché i tassi calmierati starebbero costando parecchio agli enti di credito, al punto tale da divenire “sconveniente”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA