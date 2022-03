Mutui under 36/ Requisiti e come fare richiesta nel 2022

Mutui under 36: i vantaggi da utilizzare nel 2022

Finalmente anche gli under 36 avranno possibilità di richiedere dei mutui per la loro prima casa. Il contributo è dovuto al Decreto Sostegni bis del 24 luglio dell’anno 2021 e grazie alla Legge di Bilancio 2022. Lo Stato ha stanziato 1,35 miliardi di euro che consentiranno ai giovani di poter godere di una serie di benefici.

I problemi attuali per richiedere un mutuo sono due: la disponibilità economica e la garanzia voluta dalla banca a cui si chiede l’accensione del finanziamento. Per questo motivo il Decreto Sostegni Bis potrebbe aiutare a risolvere queste due problematiche. Sia per poter usufruire del mutuo al 100%, senza anticipare nessun capitale di denaro proprio, ma anche perché in questo caso sarà lo Stato ad essere il garante.

Mutui under 36: quali sono i requisiti richiesti

Per poter accedere alle agevolazioni dei mutui per gli under 36, così come descritto dal DSL del 24 luglio 2021, ecco quali sono i requisiti necessari all’approvazione:

36 Anni non ancora compiuti (quando viene stipulato l’atto);

(quando viene stipulato l’atto); L’ISEE non dovrà superare i 40.000 euro annui.

L’indicatore del reddito annuale terrà conto del reddito complessivo generato da tutti coloro che appartengono allo stesso nucleo familiare. Quanto alla scadenza, essa è fissata al 31 dicembre 2022, entro il quale dovrà essere inviata specifica domanda all’ente bancario a cui si è interessati (purché sia autorizzato e risulti nell’elenco ufficiale Abi e Consap degli istituti bancari regolari).

Una soluzione ideale anche per evitare ciò che è accaduto durante l’inizio della pandemia da Covid-19, ovvero dover sostenere i costi esosi dei mutui post danni da lockdown.

Mutui under 36: come funzionano le agevolazioni

L’accensione dei mutui under 36 comportano delle agevolazioni importanti. Innanzitutto, la possibilità di avere lo Stato come garante, utile per coloro che non hanno una busta paga o difficoltà ad allegare le documentazioni necessarie. In secondo luogo, poter godere del mutuo al 100%, quindi una copertura completa del fondo economico.

Inoltre:

Esenzione completa delle imposte legate alla compravendita dell’immobile (zero spese per l’imposta ipotecaria, catastale e di registro).

delle legate alla compravendita dell’immobile (zero spese per l’imposta ipotecaria, catastale e di registro). Fiscalità sul mutuo : azzeramento dell’imposta sostituiva dello 0,25%, purché il mutuo sia finalizzato all’acquisto della prima casa, costruzione o ristrutturazione.

: azzeramento dell’imposta sostituiva dello 0,25%, purché il mutuo sia finalizzato all’acquisto della prima casa, costruzione o ristrutturazione. Credito d’imposta: vale esclusivamente come acquisto da impresa costruttrice. Ad esempio un venditore che eroga fattura, in questo caso chi compra maturerà un credito di pari importo da poter sfruttare per pagare un domani l’IRPEF o altre imposte.

Va ricordato che la richiesta va fatta previa compilazione del modulo apposito presso l’ente bancario di proprio gradimento. Sono escluse dalle agevolazioni dei mutui under 36, tutte quelle abitazioni di lusso e presenti nella categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi storici oppure artistici).

