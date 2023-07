Mutuo a tasso variabile 2023/ Arrivano delle novità per i debitori: blocco rata (7 luglio)

Il mutuo a tasso variabile del 2023 potrebbe portare con sé dei cambiamenti molto significativi. Dopo gli aumenti e le manovre finanziarie della BCE, i tassi di interesse sono aumentati in modo pauroso.

I titolari di tasso variabile hanno subito dei rincari da paura. Ecco perché il Governo italiano sta pensando ad una soluzione per contenere i danni da inflazione, come ad esempio un possibile blocco dei mutui e un eventuale prolungamento della rata.

Mutuo a tasso variabile 2023: le soluzioni del Governo

Sottoscrivere un mutuo a tasso variabile nel 2023 è diventato quasi improponibile. Ai microfoni di Radio Anch’io, il vice premier Matteo Salvini ha fatto sapere che il Governo si sta impegnando per venire incontro ai cittadini che vorrebbero accedere un mutuo e allo stesso tempo pagar “meno tassi”.

Il primo ostacolo che sta riscontrando il Governo è legato ad una mancata intesa con le banche. Occorre trovare una soluzione che possa metter d’accordo gli istituti di credito, che dovranno esser disposti a venir incontro alle esigenze dei cittadini.

Il problema nella manovra finanziaria della BCE è stata quella di innalzare i tassi di interesse sia per i mutui, che per gli altri finanziamenti. La quota target ha toccato il 2%, una percentuale decisamente alta che metterebbe in difficoltà i cittadini, soprattutto per coloro che hanno già sottoscritto un mutuo.

Al ministero dell'Economia, Giorgetti sta lavorando con le banche per allungare le scadenze di chi ha un mutuo a tasso variabile, che per colpa delle scelte della BCE sta aumentando, come rata, incredibilmente.

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze dell'Italia, incredibilmente potrebbe trovare un accordo per ridurre quanto possibile il mutuo a tasso variabile del 2023. Oltre al blocco di una o più rate, potrebbe essere un'altra ottima soluzione, quella di allungare le scadenze contrattuali per ridurre l'importo mensile da sostenere dai titolari di mutuo.











