Mutuo giovani proroga 2024/ Confermata ma con limitazioni: cosa cambia? (8 novembre 2023)

Il mutuo giovani prevede una proroga per il 2024, ma con delle limitazioni che fanno sorgere dei dubbi (piuttosto leciti), sull’effettiva convenienza della nuova misura da parte del Governo Meloni.

Ad oggi, il mutuo giovani ha permesso agli acquirenti under 36, di poter comprare il loro primo immobile abitativo, usufruendo di diversi vantaggi fiscali (riguardanti esenzioni fiscali molto importanti e significative).

Nonostante la misura sia stata prorogata anche per il prossimo anno, le agevolazioni per comprare casa sembrerebbero esser state inasprite al punto tale da diventare “poco convenienti”.

Mutuo giovani proroga 2024: tagli sulle agevolazioni

Il mutuo giovani con la proroga per il 2024 prevede le stesse (o quasi), condizioni per potervi aderire. I requisiti sono di tipo personale e reddituale, infatti per poter far domanda ecco le condizioni da dover soddisfare:

Non avere oltre i 36 anni d’età anagrafica; L’ISEE dev’essere inferiore a 40 mila euro; Richiedere una cifragl finanziabile massima pari a 250.000€; L’immobile va categorizzato come “abitazione principale”, e non va intestato come ville, abitazioni signorili o castelli.

Esenzioni quali: imposte di registro, imposte catastali e ipotecarie , il credito d’imposta IVA e l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui, scadranno entro la fine di quest’anno 2023 e non verranno prorogate ulteriormente.

Mutuo giovani proroga 2024: accesso solo al Consap

Il mutuo acceso dai giovani e contenente la proroga per il 2024, prevede soltanto l’accesso alla garanzia Consap, ovvero un fondo promosso dallo Stato italiano, che si prende la responsabilità di onorare eventuali insolvenze economiche generate dal mutuatario nei confronti della banca che ha concesso il finanziamento per comprare l’immobile.

Grazie al Consap, non solo è possibile evitare di spendere cifre ingenti di denaro, ma è possibile ottenere un mutuo al 100%, risparmiando l’anticipo che sarebbe stato destinato per poter accedere il prestito (solitamente intorno al 15% sul totale











