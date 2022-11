Mutuo per comprare casa/ Secondo trimestre 2022 da record

Cresce la domanda di accendere un mutuo per comprare casa. Le banche tornano a tirare un sospiro di sollievo, visto l’aumento di richiesta dei prestiti per acquistare un immobile. Nonostante il periodo in cui viviamo, questo trend sembra non spaventare i futuri acquirenti.

Il “mattone” resta il bene rifugio che gli italiani preferiscono, infatti il trend sarebbe quello di cambiare appartamento trovandone uno più grande o comprarne uno per usarlo come casa vacanza. Ad analizzare i dati ricavati da Banca di Italia è la società Kìron Partner S.p.A.

Mutuo per comprare casa: come va il trend del 2022

Sempre più gente vuol accendere un mutuo per comprare casa. Il secondo trimestre dell’anno 2022 ha registrato un tasso di mutui più alti, uguali a 370.313 milioni di euro. All’inizio del 2022, dopo le prime rivelazioni del primo trimestre era stato oltrepassato il vecchio importo più elevato di stock mutui mai registrato, fissando il nuovo massimo oltre 363 miliardi di euro.

Nel rapporto stilato dai professionisti di Kiron del gruppo Tecnocasa, si legge:

“Con questo trimestre ci lasciamo quindi alle spalle il risultato dello scorso trimestre e viene fissato un nuovo massimo ai mutui in essere circolanti. Il passo con il quale crescono le consistenze è in linea con quanto rilevato in precedenza: +6% su base annua (+1,89% su base trimestrale)”.

Il trend è quello di accendere mutui per comprare casa sfruttando il tasso di interesse a percentuale fissa, oppure con un tasso con CAP prefissato. In questo modo le famiglie italiane possono avere una sicurezza in più, quella di ridurre il rischio di inflazione ed eventuale aumenti di percentuale di tassi.

Gli esperti della società Kiron concludono:

“La tendenza sembra però volgere al termine: il repentino innalzamento dei tassi di interesse registrato negli ultimi mesi sembra aver spostato la scelta sui prodotti più convenienti ma anche più rischiosi come il tasso variabile. La crescita delle consistenze, in corso da settembre 2015, molto probabilmente proseguirà anche in virtù della maggiore incidenza dei nuovi contratti erogati rispetto alle operazioni di sostituzione e surroga“.











