Mutuo senza busta paga/ Ammesso anche ai lavoratori senza stipendio: come? (18 luglio 2023)

Riuscire ad ottenere un mutuo senza busta paga sembra un miraggio. Eppure, ai giorni d’oggi ci sono alcune possibilità per poter comprare una casa e accendere il prestito con alcuni intermediari bancari, anche senza avere un reddito fisso e costante.

Questa opportunità non viene concessa a chiunque, o meglio, la garanzia di successo al 100% non è detto che possano ottenerla tutti. Occorre rivolgersi a determinati intermediari bancari, e soddisfare tutti i requisiti e le condizioni richieste (possono essere molto restrittive sia chiaro).

Mutuo senza busta paga: come ottenerlo

Chi desidera ottenere un mutuo senza busta paga è perché si è reso conto che l’affitto è svantaggioso. O più semplicemente, sta guardando al futuro e anche se non percepisce uno stipendio fisso, desidera poter detenere un immobile di proprietà.

Per riuscirci occorre individuare gli intermediari finanziari che lo consentono, perché rispetto alle tradizionali banche, non sono tutti gli istituti che lo permettono. Chi lo consente potrebbe richiedere delle garanzie aggiuntive: fidejussione, garante, o garanzie reali (sono svantaggiose e costose), come le ipoteche.

Nel caso del garante/fideiussione, è un soggetto terzo che garantisce per il debitore principale, e promette di provvedere al saldo delle rate mancanti qualora il soggetto interessato sia insolvente.

Il mutuo senza busta paga può esser ottenuto anche dai pensionati. Basterà presentare il cedolino pensionistico come garanzia di pagamento e attendere la conferma. È logico che rispetto ad un soggetto più giovane, in questo caso la banca imporrà un requisito anagrafico: non avere 75 anni di età.

Programmi di finanziamento specifici

Alcuni intermediari bancari che consentono di accendere un mutuo anche senza stipendio fisso, prevedono dei programmi di finanziamento specifici. Dei documenti in cui sono contenute tutte le informazioni più importanti tra cui: Tempi di rientro, requisiti e condizioni del prestito, eventuali penali.

Grazie a questi programmi è possibile stabilire la convenienza o meno di accendere il mutuo in base a quanto proposto.











