Mutuo under 36 cointestato con over 36/ Cosa succede? I limiti dell’ABI (9 novembre 2023)

Accendere un mutuo under 36 cointestato con un over 36 potrebbe comportare delle limitazioni sfavorevole rispetto a chi invece, richiede un prestito per comprare casa possedendo (individualmente), tutti i requisiti previsti nell’agevolazione fiscale (di cui parleremo in questo articolo).

Il mutuo under 36 fino ad oggi, ha previsto delle agevolazioni fiscali molto importanti e impattanti. Nel 2024 è prevista una proroga per godere di alcuni incentivi, anche se in una misura molto più ridotta, tanto da esser priva delle esenzioni fiscali previste fino ad oggi (in scadenza il 31 dicembre 2023).

Assegno di inclusione 2024 per 737.400 famiglie/ 112mila in supporto formazione lavoro

Mutuo under 36 cointestato con over 36: benefit dimezzati

Su un mutuo under 36 cointestato con un over 36 o con qualcuno che non è in possesso dei requisiti previsti dalla guida dell’Associazione Bancaria Italiana (come si legge nella guida relativa al Fondo di Garanzia per i mutui prima casa), si potrebbe avere delle limitazioni fiscali importanti.

Bonus tari 2023/ Sconto automatico a queste famiglie italiane (8 novembre 2023)

La più significativa riguarda il dimezzamento dell’imposta sostitutiva (0,25%), che verrà applicata proporzionalmente al soggetto che è in possesso dei requisiti per poter godere del bonus relativo all’acquisto sulla prima casa:

Under 36 (non compiuti, almeno fino all’ottenimento del bonus); Non essere in possesso di altre unità immobiliari; 40.000 Massimo di ISEE.

La misura può essere riconosciuta se l’importo finanziabile non è oltre i 250.000€. Riguardo al mutuo under 36 cointestato con un altro individuo, ricordiamo che l’ISEE dovrà riportare le stesse condizioni previste dall’ottenimento del bonus (pena il dimezzamento anche in questo, sulla quota parte).

Mutuo giovani proroga 2024/ Confermata ma con limitazioni: cosa cambia? (8 novembre 2023)

Dunque, nel caso in cui si accendesse un mutuo per gli under 36 ma cointestato con over 36, non si perderebbe il beneficio fiscale, ma si otterrebbe un godimento dimezzato e proporzionato alla Quota Parte.

La domanda può essere mandata telematicamente direttamente sulla piattaforma Consap, all’interno della quale è possibile prendere atto delle banche e gli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa.

Sulla base della lista pubblica a cui poter accedere, è possibile ponderare le proprie scelte sull’ente bancario migliore a cui far domanda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA