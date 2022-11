Muy Moi, chi è il finalista Tu si que vales 2022/ La sfida del fachiro

Muy Moi, Finale Tu si que vales 2022: il pubblico è impressionato

Muy Moi è un fachiro che ha calcato il palco del talent prima nella settima puntata e poi nelle semifinali valide per l’accesso all’ultimo spettacolo di Tu si que vales 2022. In entrambe le occasioni i suoi giochi pirotecnici hanno impressionato il pubblico andando oltre le banali e già viste pratiche con il fuoco. Infatti, soprattutto nell’ultima puntata l’artista ha cercato di portare un contenuto lontano dalle tipiche movenze del fachiro avvicinando il pubblico dal punto di vista dell’attenzione e dello stupore. Infatti, si è districato tra movimenti e tecniche particolari oltre che rischiose, tenendo costantemente sul filo del rasoio il pubblico e la giuria.

Tra chiodi affilati e trapani elettrici ha sfidato il suo corpo oltre i limiti della soglia del dolore a tratti spaventando la giuria. In particolare, l’esordio ha lasciato fin da subito senza fiato; arrivato sul palco si è infatti letteralmente steso su dei perni di ferro particolarmente affilati con un complice che gli ha posto sul corpo dei massi piuttosto pesanti. Al suo segnale, sono stati colpiti con un martello spingendolo sui chiodi ma senza nessun effetto negativo per il suo corpo.

Tanti applausi per Muy Moi

Gli applausi arrivati per Muy Moi al termine dell’esibizione a Tu si que vales 2022 sono sembrati fin da subito particolarmente convinti, vista soprattutto l’elcettismo ostentato con una esibizione di quel tipo. Infatti, la giuria con Gerry Scotti su tutti ha confermato la grande sorpresa nell’osservare una performance simile, decretando di fatto il suo passaggio alla finalissima. Chiaramente, anche quest’anno lo spessore artistico e individuale dei concorrenti scelti per la finale è piuttosto elevato. Muy Moi è chiamato quindi a cercare una nuova chiave di lettura per andare oltre le aspettative come già è riuscito a fare in occasione della semifinale. Il pubblico in questo caso appare però piuttosto diviso sul giudizio e sul possibile esito a suo carico. Sul web infatti sono presenti sia opinioni positive che negative in merito alla sua partecipazione; per molti il fachiro difficilmente riuscirà a portare qualcosa di nuovo visto il tema trattato. Altri invece, viste le qualità incredibili e l’estrema inventiva, sono convinti che riuscirà a regalare uno spettacolo indimenticabile a colpi di fuoco anche in occasione della finale.

