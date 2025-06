My Best Friend’s Wedding è la versione turca de "Il matrimonio del mio migliore amico". Qui gli interpreti sono Burcu Biricik e Mert Firat

My Best Friend’s Wedding, film su Canale 5 diretto da Cem Karci

Sabato 28 giugno 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:30, la commedia sentimentale del 2008 dal titolo My Best Friend’s Wedding.

Si tratta di un progetto cinematografico turco remake del celebre Il Matrimonio del mio miglior amico (1997) con protagonista la star internazionale Julia Roberts.

Il film, il cui titolo originale è Her Sey Seninle Güzel, è stato diretto dal film maker turco Cem Karci, noto nel nostro Paese per avere diretto anche la serie Netflix di successo Il sarto.

La protagonista Deniz è interpretata da un’attrice molto amata in Turchia, e non solo, ovvero Burcu Biricik, volto di diverse dizi che hanno registrato record di ascolti, come Şeref Meselesi, Kuzgun e Camdaki Kız.

Al suo fianco in My best friend’s wedding l’attore Mert Firat, noto anche per il personaggio di Yetişkin Kerem nella serie Netflix Aşk 101.

Nel cast anche: Hazar Ergüçlü, İlker Aksum, Sait Genay e Laçin Ceylan.

La trama del film My Best Friend’s Wedding: un matrimonio da sabotare

My best friend’s wedding racconta la storia della bella e talentuosa Deniz, una giovane donna che sta costruendo una carriera brillante come scrittrice fino a quando non scopre una notizia sconvolgente: il suo più grande amico Emre sta per sposarsi.

I due, quando erano poco più che bambini, si erano promessi che si sarebbero sposati se arrivati a trent’anni non si fossero ancora innamorati di nessun’altro.

Nel tempo avevano preso strade diverse, ma proprio pochi giorni prima del suo trentesimo compleanno Emre annuncia ai suoi più cari amici e parenti di stare per sposare la giovane e dolce Melisa. La protagonista si rende conto di provare ancora dei sentimenti molto profondi per Emre e si sente in qualche modo tradita dalla sua decisione, tanto da decidere di partire per sabotare questo matrimonio.

Arrivata sul posto, però, la donna viene spiazzata dalla dolcezza di Melisa che, ignara dei suoi sentimenti, le chiede di diventare la sua damigella.

Di fronte a questa situazione Deniz chiede al suo editore Bulut di fingersi il suo fidanzato in un ultimo disperato tentativo di fare ingelosire Emre: riuscirà nel suo piano o il destino ha altri piani per lei?